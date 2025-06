Phản ứng của G-Dragon khi fan cuồng lao lên sân khấu ở Mỹ Đình

(VTC News) -

Tối 21/6, sân vận động Mỹ Đình bùng nổ với đại nhạc hội K-Star Spark In Vietnam – Mega Concert 2025, quy tụ dàn sao đình đám Kpop như G-Dragon, CL, Tempest, TripleS, DPR IAN.

Giữa màn trình diễn sôi động, khi G-Dragon đang biểu diễn loạt ca khúc mới như Power, Home Sweet Home, xen kẽ các bản hit huyền thoại như Crayon, Crooked, một khán giả bất ngờ trèo lên khu vực sân khấu với ý định tiếp cận nam ca sĩ.

Fan cuồng lao lên sân khấu vì muốn tiếp cận G-Dragon.

Các vũ công lập tức dừng biểu diễn và can ngăn. Nhân viên an ninh từ dưới khán đài cũng chạy đến kiểm soát. Tuy nhiên, khán giả quá khích này bám chặt vào lan can cầu thang, gây khó khăn trong việc xử lý. Phải mất vài phút giằng co, người này mới bị đưa xuống khỏi sân khấu.

Điều khiến người hâm mộ nể phục là thái độ cực kỳ bình tĩnh và chuyên nghiệp của G-Dragon. Anh nhẹ nhàng vẫy tay và ra hiệu cho người hâm mộ lùi lại. Sau khi người này rời sân khấu, G-Dragon tiếp tục màn trình diễn trong mưa.

Đoạn video ghi lại hành vi trèo sân khấu bất chấp nguy hiểm lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều dân mạng bày tỏ sự bức xúc: “Đi concert để thưởng thức chứ không phải để làm loạn, trèo sân khấu là quá thiếu ý thức!”,“May mà không ai bị thương, nhưng thật đáng lo ngại nếu tình trạng này tiếp diễn”,“G-Dragon tinh tế quá, xử lý tình huống cực kỳ chuyên nghiệp”.

G-Dragon biểu diễn bùng nổ bất chấp mưa lớn ở Mỹ Đình ngày 21/6.

Bên cạnh đó, nhiều người lên tiếng kêu gọi ban tổ chức cần siết chặt an ninh hơn nữa ở các show sau, đặc biệt khi sân khấu có sự xuất hiện của những ngôi sao lớn như G-Dragon – người sở hữu lượng fan hùng hậu và cuồng nhiệt.

Sự cố nhỏ không làm giảm nhiệt không khí tại Mỹ Đình. Trưởng nhóm Big Bang vẫn cháy hết mình cùng khán giả trong phần trình diễn đỉnh cao.

G-Dragon – tên thật là Kwon Ji Yong, sinh năm 1988, là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử Kpop. Ra mắt cùng BIGBANG từ năm 2006, anh góp phần kiến tạo nên đế chế âm nhạc Hàn Quốc lan tỏa toàn cầu.

Những bản hit bất hủ như Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang… đã trở thành dấu ấn không thể thay thế trong ký ức của hàng triệu người hâm mộ.

Không chỉ thành công cùng nhóm, G-Dragon còn khẳng định vị thế riêng trong vai trò nghệ sĩ solo. Cuối tháng 10/2024, G-Dragon trở lại làng nhạc với album phòng thu thứ ba mang tên Übermensch nhanh chóng gây sốt. Không dừng lại ở đó, nam nghệ sĩ chính thức khởi động World Tour Übermensch liên tục "cháy vé" ngay khi được mở bán.