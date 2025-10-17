Phẫn nộ nam sinh ở Nghệ An đánh bạn nữ ngay trong lớp học

(VTC News) -

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nam sinh liên tiếp đánh đập, kéo lê bạn nữ trong lớp học tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức (phường Trường Vinh, Nghệ An).

Nam sinh đánh bạn nữ trong lớp khiến dư luận phẫn nộ. (Ảnh cắt từ clip)

Trong clip, nam sinh mặc áo đen túm tóc, ghì mặt bạn nữ xuống bàn ghế, đấm liên tiếp vào đầu nạn nhân rồi kéo ra hành lang tiếp tục hành hung. Đáng chú ý, khi quay trở lại lớp, nam sinh này vẫn tiếp tục bạo lực, yêu cầu bạn cùng lớp quay clip “rõ mặt” nạn nhân.

Điều khiến nhiều người bức xúc là vụ việc xảy ra ngay trong lớp học, nhưng không có học sinh nào can ngăn, thậm chí còn reo hò, quay phim, cổ vũ.

Hiệu trưởng nhà trường, ông Nguyễn Hữu Hằng, xác nhận sự việc xảy ra ngày 15/10, liên quan đến học sinh lớp 10.

Ngay sau đó, nhà trường đã mời phụ huynh các bên lên làm việc, thăm hỏi nữ sinh bị đánh và phối hợp với Công an để điều tra, xử lý.

Sáng 17/10, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết đã yêu cầu Trường Cao đẳng Việt - Đức báo cáo chi tiết vụ việc.