Phân khu Casa và bộ sưu tập 200 tác phẩm kiến trúc cho những chủ nhân tinh hoa

(VTC News) -

Mỗi căn nhà phố hay biệt thự tại phân khu Casa không chỉ khác biệt ở đường nét thiết kế hay công năng linh hoạt, mà còn mang trong mình câu chuyện riêng của chủ nhân - được kể bằng ngôn ngữ của mái ngói, vòm cửa, màu sơn chống muối biển và từng chi tiết hoàn thiện chuẩn mực.

Mỗi ngôi nhà – một cá tính, một lựa chọn sống

Với mỗi người, “ngôi nhà trong mơ” luôn mang hình dáng khác nhau. Chị Thu Hương (Hà Nội) sau những chuyến bay đi về liên tục tới TP.HCM đã chọn được cho mình “chốn về” trong mơ, cũng là khoản đầu tư tích sản lý tưởng mà chị mong mỏi, khi nói về căn biệt thự Casa sát công viên Sun World.

Mỗi “ngôi nhà” Casa - một tuyên ngôn cá nhân hóa khác biệt.

Blanca City không dừng ở việc kiến tạo khu đô thị biển quy mô bậc nhất Vũng Tàu, mà còn chạm đến giấc mơ về một tổ ấm ven biển xứng tầm, nơi phong cách sống được nâng tầm thành tuyên ngôn cá nhân hóa khác biệt.

Tọa lạc giữa lòng đô thị biển Blanca City, nơi chỉ cách TP.HCM 60 phút di chuyển theo trục cao tốc mới, phân khu Casa nổi bật với hệ sản phẩm thấp tầng đẳng cấp bao gồm: Casa Townhouse, Casa Villa – Song lập, Casa Villa – Đơn lập và Casa Grand Villa. Không đơn thuần là loại hình diện tích hay quy mô, bốn dòng sản phẩm tại Casa đại diện cho bốn phong cách sống khác biệt – từ tinh giản, hiện đại đến phóng khoáng, cổ điển và sang trọng đỉnh cao.

Mỗi dòng được thiết kế với chiều cao 3–4 tầng nổi và 1 tầng hầm đa năng – điểm nhấn hiếm thấy tại các dự án ven biển. Tầng hầm mở ra khả năng tùy biến không giới hạn: gara riêng, phòng giải trí, hầm rượu, kho lưu trữ hoặc không gian kinh doanh boutique... Tất cả tích hợp trong ngôn ngữ thiết kế nhất quán, đảm bảo đồng bộ về mỹ học và tối ưu công năng.

Tầng hầm đa năng của Casa mở ra khả năng tùy biến không giới hạn.

Sự đa dạng trong cấu trúc và tổ chức không gian khiến mỗi căn nhà trở thành một bản sắc riêng – phản ánh gu thẩm mỹ, lối sống và kỳ vọng gia chủ. Trong một tổng thể quy hoạch đồng bộ, từng căn mang hơi thở riêng biệt, giúp cư dân sống cùng cộng đồng nhưng vẫn giữ được dấu ấn cá nhân.

Là khu nhà ven biển hiếm hoi có đa phần sản phẩm với pháp lý sở hữu lâu dài, các sản phẩm tại Casa không chỉ để ở trong một giai đoạn, mà là tài sản được truyền qua nhiều thế hệ. Vì vậy, tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng được đặt lên mức tối đa, đảm bảo không chỉ thẩm mỹ mà còn bền vững với thời gian và điều kiện khí hậu đặc thù vùng biển.

Toàn bộ mặt ngoài các căn nhà được hoàn thiện với 5 đến 7 lớp sơn – trong đó bao gồm 2 lớp bả, 1 lớp lót và 2–4 lớp phủ cao cấp. Quy trình này không chỉ giúp công trình đạt hiệu ứng thẩm mỹ trắng thô mộc theo đúng phong cách Địa Trung Hải, mà còn chống chịu muối biển, chống nấm mốc và hạn chế phai màu vượt trội, đảm bảo vẻ đẹp lâu dài kể cả sau hàng chục năm.

Thiết kế Casa bền vững với thời gian từ tiêu chuẩn xây dựng đến từng lớp sơn.

Phối màu chủ đạo của toàn bộ phân khu là trắng – đỏ terracotta: Tường trắng thanh thoát, mái ngói đất nung đậm chất địa phương nhưng hòa quyện phong cách châu Âu. Hiệu ứng thị giác giữa những gam màu đối lập tạo nên cảm giác rực rỡ, sống động và rất đặc trưng cho một đô thị biển hiện đại nhưng vẫn gìn giữ chiều sâu văn hóa.

Thẩm mỹ Đông – Tây giao hòa trong không gian kể chuyện

Casa không đi theo lối kiến trúc đại trà. Mỗi căn biệt thự, mỗi căn nhà phố là một câu chuyện kiến trúc được kể lại từ sự giao thoa giữa tinh thần Iberia (bán đảo bên bờ Địa Trung Hải) và bản sắc văn hóa Nam Bộ. Đó là lý do hơn 200 mẫu thiết kế khác biệt tại đây không đơn thuần chỉ khác về mặt đứng, mà khác cả về tỷ lệ, hình khối, chi tiết cửa vòm, cửa vuông, mái ngói hay hệ thông gió...

Một bên là vòm cao, mái cong và gạch hoa đặc trưng kiến trúc cổ châu Âu, gợi nhớ những ngôi làng trắng bên vách đá Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha. Một bên là mái ngói Việt, cửa sổ đan lam gỗ, hàng hiên rộng và trellis lớn – gợi cảm hứng từ kiến trúc miền Tây sông nước. Sự hòa quyện ấy không hề đối chọi, mà được đan cài khéo léo để tạo nên tổng thể “đa dạng trong đồng nhất” – một đặc trưng riêng biệt mà không khu đô thị biển nào khác sở hữu.

Casa mang cảm hứng Iberia giao thoa với bản sắc văn hóa Nam Bộ.

Không gian sống tại Casa do đó không chỉ là nơi ở, mà là nơi để kể chuyện – về hành trình sống, về ký ức gia đình, hay đơn giản là phong cách sống không thể hòa lẫn của chính chủ nhân.

Khác với các sản phẩm “may sẵn”, Casa được ví như những ngôi nhà “đặt riêng theo gu sống”. Gia chủ chọn lựa từ hàng trăm mẫu thiết kế, linh hoạt sắp xếp công năng bên trong theo nhu cầu nghỉ dưỡng, đa thế hệ hay kinh doanh.

Trong không gian đã được chuẩn bị kỹ lưỡng về ánh sáng, thông gió, tầng cao và tỷ lệ, chủ nhân hoàn toàn có thể cá nhân hóa nội thất – từ chọn chất liệu sàn, gạch, ánh sáng đến giải pháp âm thanh, lưu trữ, trưng bày bộ sưu tập...

Với giới thượng lưu, đó là giá trị vô hình nhưng đầy sức nặng – được sống trong không gian “của riêng mình”, không ai giống ai, không trộn lẫn vào số đông.

Chuẩn sống nghỉ dưỡng trong lòng một đô thị biển kiểu mẫu

Casa không đứng riêng lẻ, mà là một phần trong hệ sinh thái Blanca City – đô thị biển kiểu mẫu lần đầu tiên xuất hiện tại Vũng Tàu, nơi mọi nhu cầu sống – nghỉ dưỡng – đầu tư đều được đáp ứng chỉ trong vài bước chân.

Cư dân tại Casa được thụ hưởng bãi biển riêng, hệ công viên cảnh quan lấy cảm hứng từ truyền thuyết Cá Ông, tổ hợp trường học – y tế – thương mại – khách sạn quốc tế, và đặc biệt là công viên Sun World Vũng Tàu – biểu tượng giải trí với hơn 20 trò chơi và đa dạng dịch vụ giải trí, ẩm thực vận hành có thể vận hành đến tối.

Casa tọa lạc giữa Blanca City - hưởng trọn hệ sinh thái đẳng cấp “all-in-one”.

Cùng với quy hoạch tổng thể của thành phố và hạ tầng trọng điểm vùng sắp đi vào vận hành như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường ven biển Bình Thuận – Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành, hay kế hoạch của đường sắt TP.HCM – Vũng Tàu, cầu vượt biển Cần Giờ… Blanca City và phân khu Casa sẽ nhanh chóng trở thành tâm điểm kết nối và trung tâm du lịch cao cấp của TP.HCM, nơi định hình phong cách sống ven biển chuẩn mực cho cả khu vực phía Nam.