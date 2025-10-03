Phấn đấu đưa An Giang trở thành đầu tàu kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định với tiềm năng và dư địa lớn, An Giang hoàn toàn có thể đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên như mục tiêu đề ra. Địa phương phải nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, phấn đấu trở thành đầu tàu kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời tập trung hoàn thiện hạ tầng đường thủy nội địa, hạ tầng hàng hải và hàng không; chú trọng đầu tư đặc khu Phú Quốc sáng - xanh - sạch - đẹp, xứng tầm là nơi đăng cai APEC 2027.