Phân biệt mã lực và mô-men xoắn trên ô tô

(VTC News) -

Khi tìm hiểu về thông số kỹ thuật của một chiếc xe, hai thuật ngữ thường gặp nhất là mã lực và mô-men xoắn.

Dù cả hai đều phản ánh sức mạnh của động cơ, nhưng chúng đảm nhận những vai trò hoàn toàn khác nhau trong quá trình vận hành.

Mô-men xoắn là phép đo lực xoắn của động cơ. Trong lĩnh vực ô tô, đây là lực làm quay trục khuỷu để đưa xe chuyển động.

Lực này càng lớn, xe càng dễ dàng vượt qua sức ì để bắt đầu di chuyển hoặc kéo tải nặng.

Mô-men xoắn giống như lực tay khi bạn vặn một chiếc cờ lê: Cánh tay đòn càng dài và lực ấn càng mạnh thì lực xoắn tạo ra càng lớn.

Trên thực tế, mô-men xoắn là yếu tố quyết định khả năng bứt tốc từ vị trí đứng yên hoặc giúp xe leo dốc mạnh mẽ ở dải vòng tua máy thấp.

Trong khi đó, mã lực là đại diện cho hiệu suất làm việc của động cơ theo thời gian.

Khái niệm này được tính toán dựa trên sự kết hợp giữa mô-men xoắn và tốc độ quay của động cơ (vòng trên phút - vòng/phút).

Nếu mô-men xoắn giúp xe bắt đầu chuyển động, thì mã lực là yếu tố duy trì và thúc đẩy chiếc xe đạt đến tốc độ cao hơn. Một chiếc xe có mã lực lớn sẽ có khả năng duy trì sức kéo ở tốc độ cao tốt hơn, giúp xe bền bỉ khi chạy đường trường hoặc đạt tốc độ tối đa lớn.

Sự khác biệt rõ rệt nhất giữa hai thông số này thường thấy ở các dòng xe chuyên dụng.

Các dòng xe bán tải thường được tối ưu hóa với chỉ số mô men xoắn cực đại lớn.

Các mẫu xe tải hoặc xe vận hành trên địa hình khó thường ưu tiên mô-men xoắn cao để có sức kéo lớn ngay từ khi khởi động.

Ngược lại, những mẫu xe thể thao lại chú trọng vào mã lực để có thể đạt được vận tốc cao nhất trong thời gian ngắn nhất.

Động cơ dầu (diesel) thường có mô-men xoắn vượt trội nhưng mã lực thấp, trong khi động cơ xăng thường có mã lực cao và khả năng phản ứng nhanh ở tốc độ lớn.

Việc nắm vững các chỉ số này không chỉ giúp người mua lựa chọn dòng xe phù hợp với nhu cầu mà còn hỗ trợ quá trình bảo dưỡng.

Chủ xe nên chú trọng vào việc thay dầu máy định kỳ, vệ sinh hệ thống lọc gió và kiểm tra các cảm biến động cơ để đảm bảo các thông số này luôn đạt mức tối ưu. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa mô-men xoắn và mã lực chính là chìa khóa tạo nên trải nghiệm lái mượt mà và an toàn trên mọi hành trình.