Phải tri ân các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày bằng hành động cụ thể

Cuộc gặp mặt, tri ân chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày trên toàn quốc được tổ chức tại Côn Đảo có sự hiện diện của hơn 700 đại biểu là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày và thân nhân đến từ 49 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động bày tỏ, chúng ta "nói bao nhiêu lời cũng không đủ" về sự tri ân với những người đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân; và sự tri ân có ý nghĩa nhất là quyết tâm hành động, bằng những hành động cụ thể, mang lại kết quả cân đong đo đếm được để xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc, ấm no.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các chiến sĩ cách mạng, cựu tù chính trị bị địch bắt tù đày tham dự buổi gặp mặt, tri ân. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tại cuộc gặp mặt, tri ân, đại diện Ban Liên lạc toàn quốc Chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt và tù đày và các chiến sĩ bị địch bắt, tù đày đã cùng ôn lại truyền thống, tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí cách mạng kiên cường, bất khuất; bày tỏ lòng tin tưởng sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai ngày càng tươi sáng của đất nước.

Được thành lập năm 2015, Ban Liên lạc toàn quốc Chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt và tù đày đã làm tốt vai trò cầu nối quý báu giữa các cựu tù chính trị trên khắp mọi miền đất nước, lưu giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử cao đẹp.

Đến nay, Ban Liên lạc đã kết nối hơn 63.000 cựu tù chính trị còn sống, hàng chục nghìn gia đình liệt sĩ, tổ chức hơn 500 buổi họp mặt, hội thảo và các hoạt động tri ân trên toàn quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu mặc niệm các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Trong 10 năm qua, Ban Liên lạc đã vận động được hơn 50 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân để xây dựng nhà tình nghĩa, cấp học bổng cho con cháu các cựu tù, hỗ trợ y tế cho hơn 5.000 cựu tù có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, Ban Liên lạc đã phối hợp với các cơ quan xuất bản hơn 50 đầu sách, trên 20 phim ký sự, phóng sự, tài liệu lịch sử ghi lại ký ức của các cựu tù, hơn 300 buổi nói chuyện chuyên đề tại các trường học, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

"Nói bao lời cũng không đủ" về sự tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động được gặp gỡ, tri ân các chiến sĩ cựu tù chính trị, những biểu tượng về sự hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc, và cũng là những nhân chứng sống về lịch sử sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trên mảnh đất Côn Đảo linh thiêng "có một không hai", trong không khí hào hùng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 50 năm kỷ niệm ngày giải phóng Côn Đảo.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các bác cựu tù chính trị, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng lời thăm hỏi chân tình, lời biết ơn sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng Ban Liên lạc toàn quốc các chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày phát biểu. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng nhấn mạnh suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước mấy nghìn năm, đất nước ta luôn phải đối mặt với khó khăn, thử thách cam go, với nhiều kẻ thù xâm lược; nhưng bằng sức mạnh đoàn kết vô song, bản lĩnh, trí tuệ, bao thế hệ người Việt Nam ta đã kiên cường, bất khuất, hy sinh vì độc lập, tự do, vì sự trường tồn của dân tộc và vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

"Tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường thấm sâu vào mỗi người dân Việt Nam và chủ nghĩa yêu nước trở thành một giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam, thành bản sắc văn hóa Việt Nam.

Sức mạnh đó đã được Đảng nhân lên để làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám, đưa nước Việt Nam ta từ một xứ thuộc địa trở thành quốc gia độc lập, tự chủ; dân tộc Việt Nam ta từ thân phận nô lệ đã ngẩng cao đầu, sánh vai cùng các dân tộc tự do trên thế giới. Tiếp đó là giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến cứu nước, giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước", Thủ tướng phát biểu.

Ông Võ Ái Vân thay mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày phát biểu. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng nêu rõ: Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng máu xương cho Tổ quốc. Trong đó, các cựu tù chính trị là những tấm gương sáng ngời phẩm chất, khí tiết của người chiến sĩ cách mạng bất khuất, trung kiên, kiên cường, cổ vũ và tiếp thêm niềm tin để chiến đấu, chiến thắng bất cứ kẻ thù nào.

"Các bác đã dành cả cuộc đời, cả tuổi thanh xuân, gác lại những ước mơ cá nhân, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những nhà tù, trại giam khét tiếng nơi trần gian như Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo, Phú Quốc, Chí Hòa, Phú Lợi, Tân Hiệp, Thủ Đức... nhưng vẫn không dập tắt được ngọn lửa cách mạng, không khuất phục được ý chí chiến đấu, chiến thắng của chiến sĩ, đồng bào yêu nước trên khắp 3 miền đất nước.

Tinh thần sống và chiến đấu của các chiến sĩ cách mạng, người yêu nước bị tù đày đã viết nên và tô thắm thêm trang hào hùng của lịch sử dân tộc", Thủ tướng xúc động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp mặt, tri ân. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tại nhà tù Côn Đảo, trong hơn 113 năm tồn tại (1862-1975), qua 53 đời chúa đảo, thực dân, đế quốc đã giam cầm hơn 200.000 lượt tù nhân chính trị, trong đó khoảng 20.000 người đã chết với những địa ngục như Chuồng Cọp, Chuồng Bò, Hầm Xay Lúa, Trại Phú Hải…, bằng các hình phạt tàn bạo, dã man nhất để tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần của những người yêu nước.

Riêng Nghĩa trang Hàng Dương hiện có 1.922 phần mộ, trong đó có 714 phần mộ có tên, còn lại rất nhiều phần mộ chưa xác định được danh tính. Nhiều đồng chí nằm sâu dưới lòng đất, lòng biển… "Sự tri ân với những người đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân, chúng ta nói bao nhiêu lời cũng không đủ", Thủ tướng xúc động.

Côn Đảo được xem như là một "trường học cách mạng" đặc biệt, nơi hun đúc, tôi luyện, là vườn ươm, đào tạo rất nhiều cán bộ trung kiên, nhiều đồng chí sau này trở thành lãnh tụ, lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng: Tấm gương sống và chiến đấu của các chiến sĩ cách mạng sắt son một lòng vì nước mãi mãi lưu danh trong sử sách dân tộc. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

"Với ngọn lửa cách mạng rực cháy, các chiến sĩ cách mạng tổ chức đấu tranh, giáo dục tinh thần cách mạng; học lý luận, Di chúc Bác Hồ; thêu cờ Tổ quốc bằng chỉ rút từ áo tù; bí mật truyền tin tức… để giữ vững niềm tin vào ngày giải phóng.

Những bài thơ cách mạng, những lá thư viết bằng máu, những cuộc vượt ngục gan dạ… đã trở thành những biểu tượng về lòng yêu nước, về tinh thần thép trước kẻ thù, đã làm nên sức mạnh vô song cho ngày chiến thắng, cho lịch sử hào hùng của dân tộc.

Tấm gương sống và chiến đấu của các chiến sĩ cách mạng sắt son một lòng vì nước mãi mãi lưu danh trong sử sách dân tộc. Đó là các lãnh tụ, lãnh đạo tiền bối của Đảng: Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Tôn Đức Thắng, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng... Đó là các anh hùng, liệt sĩ Võ Thị Sáu, Lưu Chí Hiếu, Cao Văn Ngọc…".

Thủ tướng nhấn mạnh và nêu rõ, chúng ta nguyện sống, học tập, làm việc, chiến đấu làm sao xứng đáng với sự chiến đấu, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày.

Phải tri ân bằng những hành động cụ thể

Người đứng đầu Chính phủ cho biết đất nước ta sau 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 40 năm Đổi mới đã đạt được những thành tựu toàn diện trên tất cả các mặt.

Thủ tướng và bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng Ban Liên lạc toàn quốc các chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Từ đống tro tàn đổ nát sau chiến tranh, đất nước bị bao vây cấm vận, đến năm 2024, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt 476,3 tỷ USD, là nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người đạt gần 4.700 USD.

Đời sống của nhân dân được nâng cao. Chỉ số phát triển con người ở mức cao so trình độ phát triển kinh tế. Chỉ số hạnh phúc năm 2025 xếp thứ 46/143 quốc gia được xếp hạng, tăng 8 bậc so với năm 2024.

Vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế được nâng cao; thiết lập quan hệ với 194 quốc gia, có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 quốc gia.

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đã tạo nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ta như ngày nay, có phần quan trọng nhờ tinh thần yêu nước, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, của hàng triệu đồng chí, đồng bào.

"Họ đã ngã xuống, máu thịt thấm vào đất mẹ, hòa vào sông quê hương, vào biển Tổ quốc... để có được cuộc sống tươi đẹp ngày hôm nay.

Trong cuộc sống hòa bình hôm nay, những cựu tù chính trị vẫn giữ trong tim ngọn lửa cách mạng sáng chói, luôn xứng danh là những người con kiên trung của đất nước, nhiệt huyết, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào, cuộc vận động; tình nghĩa thủy chung với đồng đội, bạn chiến đấu, những người từng cùng nhau vượt qua gian khó trong ngục tù, nay tiếp tục đồng hành trong cuộc sống.

Các chiến sĩ cách mạng, cựu tù chính trị bị địch bắt tù đày tham dự buổi gặp mặt, tri ân. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Theo dòng thời gian, những cựu tù chính trị trung kiên có thể vắng dần trong các dịp kỷ niệm, nhưng tinh thần, ý chí của các bác, các anh chị sẽ không bao giờ mai một; sẽ được các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp nhận, phát huy, lan tỏa, tạo động lực, truyền cảm hứng để dân tộc Việt Nam được độc lập, tự do, trường tồn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng mong rằng với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần kiên cường bất khuất, các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục là tấm gương sáng giáo dục con, cháu, các tầng lớp thanh thiếu nhi về truyền thống hào hùng, sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha ông, là tấm gương sáng cho nhân dân, là chỗ dựa vững chắc cho Đảng bộ, chính quyền các cấp, là những người luôn gần dân, sát dân, chia sẻ với nhân dân trong những lúc khó khăn.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương phát huy truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", tiếp tục quan tâm giải quyết tốt các chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đồng chí chiến sĩ bị địch bắt tù đày, gia đình thương binh, liệt sĩ; thực hiện chính sách cho người có công với chế độ ngày càng tốt hơn.

Thủ tướng tặng quà cho các đại biểu. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng đánh giá, để những câu chuyện về sự đấu tranh, hy sinh bất khuất của các chiến sĩ cách mạng cựu tù chính trị không chỉ là ký ức lịch sử mà còn là ngọn lửa soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau thì Ban Liên lạc Chiến sĩ Cách mạng toàn quốc bị địch bắt và tù đày có vai trò rất quan trọng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng trân trọng ghi nhận, đánh giá cao, cảm ơn công sức và những kết quả công tác rất đáng trân quý mà Ban Liên lạc đã làm được trong thời gian qua.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ, các bộ, ngành liên quan triển khai xây dựng đề án cơ sở dữ liệu về cựu tù chính trị bị địch bắt, tù đày và cuộc đấu tranh đầy hy sinh, gian khổ nhưng vô cùng anh dũng của các cựu tù.

Thủ tướng cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt, tri ân. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng nêu rõ trong năm 2025 có nhiều ý nghĩa này, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang quyết liệt triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược như cách mạng tinh gọn bộ máy, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, phát triển đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, là động lực quan trọng nhất, phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% và hai con số trong những năm tới, đồng thời có nhiều hoạt động bày tỏ biết ơn sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Trong đó, sự tri ân có ý nghĩa nhất chính là quyết tâm hành động, bằng những hành động cụ thể, mang lại kết quả cân đong đo đếm được để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ước vọng của toàn dân tộc, đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc và ấm no.