Lý do bất ngờ khiến phà Hàn Quốc mắc cạn trên đảo hoang

(VTC News) -

Thành viên Lực lượng Bảo vệ bờ biển cho biết với AFP hôm 20/11 rằng nguyên nhân chiếc phà Hàn Quốc gặp nạn bước đầu được xác định là do người lái tàu mất tập trung vì sử dụng điện thoại di động.

Toàn bộ 267 hành khách và thành viên thuỷ thủ đoàn đã được giải cứu an toàn sau khi con tàu bị mắc cạn tại một đảo hoang ngoài khơi bờ biển tây nam Hàn Quốc.

Nhân viên cứu hộ đưa hành khách rời khỏi chiếc phà Hàn Quốc bị mắc kẹt ngày 19/11/2025. (Ảnh: Reuters/Yonhap)

Theo nhà chức trách, chiếc phà đang trên hành trình từ đảo Jeju đến thành phố cảng Mokpo khi gặp nạn vào khoảng 20h17 ngày 19/11 (giờ địa phương).

Điều tra sơ bộ cho thấy “người phụ trách điều khiển tàu đã mải nhìn điện thoại và để chế độ lái tự động vận hành ở khu vực lẽ ra phải điều khiển thủ công”, một quan chức Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc nói với AFP.

“Con tàu bỏ lỡ thời điểm chuyển hướng, lệch khỏi hải trình, và va vào đảo hoang”, vị quan chức này cho biết, đồng thời nói thêm lực lượng chức năng sẽ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người điều khiển vì “hành vi tắc trách rõ ràng”.

Không có ai bị thương nặng. Bộ An toàn Hàn Quốc cho biết 246 hành khách đã được chuyển sang tàu cứu hộ và đưa về cảng gần đó.

21 thuyền viên ở lại trên phà; con tàu sau đó được lai dắt về cảng Mokpo lúc 5h45 sáng 20/11. Trong số hành khách, 27 người được đưa tới bệnh viện với các chấn thương nhẹ như đau đầu và đau lưng.

Hình ảnh do hãng thông tấn Yonhap công bố cho thấy mũi phà găm vào bờ cây cối rậm rạp của hòn đảo. Một ảnh khác ghi lại cảnh hành khách đứng chờ cứu hộ, nhiều người mặc áo phao.

Chiếc phà Hàn Quốc chở hơn 260 hành khách bị mắc kẹt gần một đảo đá ngoài khơi Shinan, Hàn Quốc, ngày 19/11/2025. (Ảnh: Yonhap qua Reuters)

Văn phòng Tổng thống cho biết Tổng thống Lee Jae-myung đã yêu cầu “khẩn trương cứu hộ” và chỉ đạo các cơ quan cung cấp thông tin liên tục cho người dân.

Năm 2014, Hàn Quốc từng chứng kiến thảm họa hàng hải tồi tệ khi phà Sewol chở hơn 470 người – chủ yếu là học sinh – bị lật ngoài khơi tây nam, khiến 304 người thiệt mạng. Chiếc phà được trục vớt và đưa về Mokpo gần 3 năm sau đó.