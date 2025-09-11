Công an Huế giúp người đàn ông Hà Tĩnh đi lạc gần 10 ngày trên cao tốc

(VTC News) -

Công an xã Hưng Lộc (TP Huế) cho biết, vừa phối hợp với lực lượng CSGT hỗ trợ một người đàn ông đi lạc trên cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn qua TP Huế).

Theo đó, khoảng 8h ngày 11/9, Tổ tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 5 (Cục CSGT) phát hiện ông Võ Nhân H. (SN 1969, trú xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đang đi bộ trên tuyến cao tốc.

Cán bộ Công an xã Hưng Lộc (TP Huế) đang nắm bắt thông tin để hỗ trợ đưa ông H. về nhà.

Tổ công tác sau đó đưa ông H. về trụ sở Công an xã Hưng Lộc để xác minh và hỗ trợ. Qua trao đổi với chính quyền địa phương, gia đình, được biết ông H. đi lạc suốt gần 10 ngày, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Công an xã Hưng Lộc liên hệ Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) và người thân để xác minh nhân thân. Hiện lực lượng Công an phối hợp bố trí phương tiện đưa ông H. trở về gia đình.

Trước đó, chiều 4/8, Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) trên đường làm nhiệm vụ cũng kịp thời ngăn chặn một người đàn ông nhảy cầu tự tử. Tại thời điểm có mặt, các cán bộ CSGT phát hiện người đàn ông đang đứng bên ngoài lan can cầu Trường Hà, có dấu hiệu bất ổn về tâm lý và có thể nhảy khỏi cầu bất cứ lúc nào.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, Thiếu tá Ngô Anh Tuấn nhanh chóng tiếp cận và kịp thời chụp tay để kéo người đàn ông vào bên trong lan can cầu, ngăn chặn hành vi có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Ít phút sau đó, người nhà của người đàn ông đã đến hiện trường và cùng với tổ CSGT động viên tinh thần để đưa người này về nhà.