Phá 2 chuyên án, bắt 6 người, thu giữ 1.600 viên ma túy

(VTC News) -

Theo đó, khoảng 11h45 ngày 20/5, tại khu vực gần cầu Vách Bắc (đường 538C thuộc xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với phòng nghiệp vụ và Công an xã Xuân Tháp, Diễn Nguyên (huyện Diễn Châu), Đô Thành (huyện Yên Thành) phá thành công chuyên án, bắt quả tang Đặng Văn Tôn (sinh năm 1987, trú xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; thu giữ 1.600 viên ma túy tổng hợp (dạng hồng phiến), 1 xe máy cùng tang vật liên quan.

6 người bị bắt trong 2 chuyên án ma tuý vừa được Công an tỉnh Nghệ An triệt phá. (Ảnh: CANA)

Đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng bắt đồng loạt Đặng Quang Đạt (sinh năm 1991, trú xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu); Trần Ngọc Anh (sinh năm 1985) và Nguyễn Văn Ánh (sinh năm 1974) cùng trú tại xã Đô Thành (huyện Yên Thành) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Ánh là người cầm đầu. Lợi dụng việc thường xuyên làm ăn buôn bán bên Lào, Ánh mua ma túy rồi đưa về huyện Diễn Châu, Yên Thành, cấu kết với nhóm người kể trên tổ chức các “đại lý” bán lẻ ma túy bằng phương thức thường xuyên thay đổi số điện thoại, cách thức liên lạc và địa điểm giao dịch (đường tàu, nghĩa trang, bến xe...).

Đặc biệt, nhóm tội phạm thông qua việc chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng để nhắn tin trao đổi về hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Đây là thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, tinh vi nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Số ma tuý là tang vật của 2 vụ án. (Ảnh: CANA)

Tiếp đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nắm được thông tin về đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh phía Bắc về địa bàn Nghệ An tiêu thụ.

Đơn vị xác định đường dây ma túy trên do đối tượng Phan Thị Thu Hà (sinh năm 1977, trú TP Đồng Hới, Quảng Bình) cầm đầu. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tiếp tục xác định thêm Phạm Hoàng Châu (sinh năm 1985, trú phường Trung Đô, TP Vinh) là mắt xích quan trọng trong đường dây này.

Khoảng 22h40 ngày 20/5, tại khu vực thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) lực lượng Công an bắt quả tang Phạm Hoàng Châu và Phan Thị Thu Hà có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 500 gam ma túy đá, 1 xe máy và 2 điện thoại di động. Được biết, Phan Thị Thu Hà từng có 3 tiền án tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 tiền án tội mua bán trái phép chất ma túy.