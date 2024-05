Petro Vietnam tham gia nhiều hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(VTC News) -

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ông Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam) đã có chương trình làm việc tại TP Điện Biên Phủ nhằm triển khai các hoạt động truyền thông và an sinh xã hội tại địa phương.

Dịp này, ông Trần Quang Dũng đã làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên. Tại buổi tiếp, ông Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cho biết, dù tập trung thực hiện các hoạt động, công việc cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, song cấp ủy, chính quyền tỉnh luôn sát sao lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt.

Đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ các anh hùng, liệt sĩ Điện Biên.

Ông Trần Quang Dũng cũng thông tin đến Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên về những kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật của Petro Vietnam trong thời gian qua.

Trong công tác truyền thông, an sinh xã hội tại tỉnh Điện Biên, ông Trần Quang Dũng cho biết người lao động Dầu khí (NLĐ Dầu khí) luôn ý thức trong việc góp phần cùng địa phương xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, cũng như tham gia các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ông Trần Quang Dũng (bên trái) trao đổi cùng ông Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Tại TP Điện Biên Phủ, ông Trần Quang Dũng đã cùng Ban tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024-Cúp Báo Quân đội Nhân dân” đến dâng hương tại Đền thờ các anh hùng, liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ, các lực lượng thanh niên xung phong, dân công và đồng bào đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu để làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Ông Trần Quang Dũng trao hỗ trợ kinh phí, chụp ảnh lưu niệm cùng các VĐV đạt thành tích cao và cổ vũ các VĐV tại vòng đua cuối cùng tại TP Điện Biên Phủ.

Phát biểu tại Lễ bế mạc "Cuộc đua xe đạp về Điện Biên năm 2024, cúp Báo Quân đội Nhân dân", ông Trần Quang Dũng nhấn mạnh: “Cuộc đua không chỉ là hoạt động văn hóa thể thao mà còn là sự kiện giáo dục truyền thống rất có ý nghĩa, tôn vinh quá khứ hào hùng của Đảng quang vinh, dân tộc anh hùng, quân đội anh hùng.

Tôi xin đặc biệt chúc mừng 70 vận động viên, dù các thứ hạng khác nhau nhưng sự về đích của các vận động viên nơi đây đã là chiến thắng, bởi chúng ta đã đem niềm tự hào, chia sẻ với đồng bào, đồng chí trên tất cả các chặng đua đã đi qua”.

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Tập đoàn đã tham gia tích cực trong công tác truyền thông và an sinh xã hội với tổng giá trị thực hiện gần 20 tỷ đồng. Tại buổi Lễ, Tập đoàn đã trao kinh phí hỗ trợ nâng cấp, sữa chữa bệnh viện 7/5 của Công an tỉnh Điện Biên trị giá 5 tỷ đồng.

Ông Trần Quang Dũng tham dự chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Dưới là cờ Quyết thắng” tại điểm cầu Điện Biên.

Trong không khí náo nức của ngày Chiến thắng, ông Trần Quang Dũng đã tham dự chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Dưới lá cờ Quyết thắng", với sự đồng hành của Petro Vietnam, được tổ chức tại 5 điểm cầu trên cả nước: Điện Biên Phủ, Hà Nội, Thanh Hóa, Kon Tum và TP.HCM.

Chương trình Cầu truyền hình “Dưới lá cờ Quyết thắng” đã lan tỏa thông điệp: Suốt 70 năm qua, lá cờ mang khát vọng chiến thắng đã dẫn dắt quân và dân ta vượt qua các cuộc kháng chiến giành độc lập tự do, tập hợp sức mạnh, ý chí để không ngừng đổi mới, dựng xây đất nước.

Tự hào và tin tưởng bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng, quân và dân ta nguyện tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng của Điện Biên Phủ, sẵn sàng cống hiến tất cả trí và lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Lá cờ Quyết chiến - Quyết thắng mãi mãi là biểu tượng cho ý chí, cho khát vọng về một Việt Nam hùng cường.

Thăm và làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên và Bệnh viện 7/5, Đại tá Lù Minh Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Đức Thùy, Giám đốc Bệnh viện 7/5 đã thông tin đến ông Trần Quang Dũng, Bệnh viện 7/5 là bệnh viện hạng 3 trực thuộc Công an tỉnh Điện Biên, Bệnh viện hiện có 08 khoa, phòng trực thuộc và có tổng số 77 cán bộ, chiến sĩ, lao động.

Ông Trần Quang Dũng thăm Bệnh viện 7/5.

Trong những năm qua, khắc phục những khó khăn với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Bệnh viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, khám chữa bệnh cho CBCS và nhân dân trên địa bàn; trung bình hàng ngày Bệnh viện tiếp nhận khám cho trên 100 lượt bệnh nhân. Hằng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo quy định cho toàn thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc lực lượng Công an tỉnh Điện Biên.

Hiện nay, Bệnh viện còn nhiều khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Bệnh viện hiện nay cũng chưa có đủ trang thiết bị phục vụ cho hoạt động trị liệu phục hồi chức năng cho người bệnh, cũng phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác.

Kinh phí để hỗ trợ cho đội ngũ y bác sĩ đi học tập, bồi dưỡng nâng cao tay nghề nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh còn thiếu, trong khi đó nhiều cán bộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn mà kinh phí đào tạo lớn, dẫn đến còn gặp nhiều bất cập trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ y tế...

Chia sẻ, cảm thông trước những khó khăn của Bệnh viện 7/5, ông Trần Quang Dũng cho biết, sẽ tích cực triển khai nhanh việc hỗ trợ kinh phí để bệnh viện cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ Công an và Nhân dân.

Ông Trần Quang Dũng thăm, chúc mừng Thượng tọa Thích Đức Thiện.

Nhân dịp này, ông Trần Quang Dũng cũng đã thăm, chúc mừng Thượng tọa Thích Đức Thiện - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trưởng Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Ban trị sự Phật giáo tỉnh Điện Biên.