PepsiCo vinh danh nông dân Việt Nam tại Giải thưởng Nông dân PepsiCo toàn cầu

(VTC News) -

Sự kiện có sự tham gia của gần 60 nông dân và chuyên gia đến từ 19 quốc gia. Trong đó, hai nông dân Việt Nam đã được vinh danh nhờ những nỗ lực tiên phong trong canh tác bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ và tạo tác động tích cực cho cộng đồng nông nghiệp địa phương.

Phiên thảo luận “Global Farmer Voices” tại Lễ trao Giải thưởng Nông dân PepsiCo Toàn cầu 2025 có sự tham gia của nông dân Việt Nam diễn ra tại trụ sở PepsiCo, New York. (Ảnh: PepsiCo)

Là một trong những tập đoàn thực phẩm và đồ uống hàng đầu thế giới với nền tảng phát triển nông nghiệp vững mạnh, PepsiCo hiện thu mua hơn 50 loại cây trồng và nguyên liệu tại hơn 60 quốc gia, trong đó có khoai tây tại Việt Nam.

Việc tổ chức Giải thưởng Nông dân PepsiCo Toàn cầu thể hiện cam kết lâu dài của PepsiCo trong thúc đẩy nông nghiệp bền vững, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của người nông dân trong chiến lược pep+ (PepsiCo Positive) – mô hình chuyển đổi toàn diện đặt phát triển bền vững làm trọng tâm cho tăng trưởng dài hạn.

Lễ trao giải là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động ba ngày tại New York, bao gồm các phiên thảo luận, triển lãm “Taste & Tell Expo” về hành trình từ nông trại đến sản phẩm, tạo cơ hội để nông dân từ nhiều quốc gia trực tiếp trao đổi với lãnh đạo PepsiCo về tương lai của hệ thống lương thực toàn cầu.

Hai đại diện nông dân Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng năm nay là những hình mẫu tiêu biểu cho sự chuyển mình của nông nghiệp hiện đại.

Đại diện nông dân Việt Nam – vợ chồng chị H’Âm Niê và chị Vân Anh cùng lãnh đạo PepsiCo tại Lễ trao Giải thưởng Nông dân PepsiCo Toàn cầu 2025. (Ảnh: PepsiCo)

Chị Vân Anh, sinh ra trong gia đình nông dân tại Lâm Đồng, đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình canh tác khi cùng gia đình phát triển trang trại tại Gia Lai. Tham gia chuỗi cung ứng khoai tây của PepsiCo, chị nhanh chóng tiếp cận các phương pháp canh tác dựa trên công nghệ và dữ liệu, tối ưu hệ thống tưới, quản lý đầu vào và quy trình sản xuất.

Năm 2024, trang trại của chị đạt năng suất 42 tấn/ha, thuộc nhóm cao nhất trong chương trình trồng khoai của PepsiCo tại Tây Nguyên. Đồng thời kiểm soát hiệu quả lượng nước tưới và thuốc bảo vệ thực vật. Hiện nay, chị Vân Anh đang quản lý trang trại mẫu của PepsiCo tại Gia Lai và hỗ trợ nhiều nông dân trẻ tiếp cận kỹ thuật canh tác hiện đại.

Chị H’Âm Niê, nông dân dân tộc Êđê tại Đắk Lắk, là đại diện tiêu biểu cho sự thay đổi trong cộng đồng nông nghiệp địa phương. Bắt đầu canh tác khoai tây từ năm 2017, chị từng bước nâng cao kỹ năng, áp dụng phương pháp bền vững và tăng năng suất từ 16 lên 25 tấn/ha.

Không chỉ cải thiện sinh kế gia đình, chị còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia sản xuất nông nghiệp. Những đóng góp đó đã giúp chị được đề cử Giải thưởng Lãnh đạo Cộng đồng tại Giải thưởng Nông dân PepsiCo Toàn cầu 2025.

Giải thưởng năm nay được tổ chức trong bối cảnh PepsiCo vừa nâng tầm các mục tiêu trong chiến lược pep+, với trụ cột Nông nghiệp Tích cực (Positive Agriculture). Đến năm 2024, PepsiCo đã triển khai các thực hành nông nghiệp tích cực trên hơn 3,5 triệu héc-ta đất toàn cầu và hướng tới mục tiêu 10 triệu héc-ta vào năm 2030.

Các đại biểu từ nhiều quốc gia tại Lễ trao Giải thưởng Nông dân PepsiCo Toàn cầu 2025, sự kiện tôn vinh những đóng góp nổi bật cho nông nghiệp bền vững. (Ảnh: PepsiCo)

Tại Việt Nam, PepsiCo hợp tác cùng dự án She Feeds the World (SFtW) cùng tổ chức CARE, dự án USAID–Resonance (GDA), dự án Đầu tư vào phụ nữ để củng cố chuỗi cung ứng nông nghiệp (DAI), cũng như các đối tác khác để chuyển đổi và nâng cao hiệu quả canh tác khoai tây, hướng đến một nền nông nghiệp bền vững và bao trùm hơn.

Từ năm 2008, PepsiCo Foods Việt Nam đã phát triển vùng nguyên liệu khoai tây nội địa từ 4 hộ trên 27 héc-ta lên hơn 2.500 hộ trên gần 2.000 héc-ta, cung cấp khoảng 42.000 tấn khoai mỗi năm vào năm 2025. Năng suất trung bình tăng gấp ba, đạt 23–26 tấn/ha, đồng thời giúp tiết kiệm khoảng 3.741 m³ nước/ha; riêng năm 2024 ước tính tiết kiệm hơn 5 triệu m³ nước.

Thông qua các chương trình phát triển vùng nguyên liệu và vinh danh nông dân tiêu biểu, PepsiCo tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng nông dân Việt Nam, hướng tới bảo đảm sinh kế bền vững, an toàn cho sức khỏe cộng đồng và đóng góp tích cực cho môi trường.