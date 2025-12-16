PepsiCo thúc đẩy vùng nguyên liệu miền Bắc qua chương trình đào tạo nông dân

(VTC News) -

Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình khánh thành ngày 25/11/2025 đánh dấu bước mở rộng quan trọng của PepsiCo tại miền Bắc, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về phát triển vùng nguyên liệu ổn định, chất lượng cao và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo đó, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng nông dân các tỉnh phía Bắc thông qua chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số, tiết kiệm tài nguyên và tăng cường quản lý rác thải nông nghiệp, nhằm bảo đảm chất lượng đầu vào và nâng cao hiệu quả, giảm phát thải cho toàn chuỗi giá trị bền vững.

Nông dân tham gia Khóa đào tạo và tham quan Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình. (Ảnh: PepsiCo)

Chương trình đào tạo diễn ra trong hai ngày 26 - 27/11/2025, thuộc khuôn khổ dự án do Quỹ PepsiCo tài trợ, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương khi nhà máy mới tại Ninh Bình đi vào vận hành.

Khóa tập huấn được thiết kế theo mô hình đào tạo toàn diện, kết hợp hướng dẫn trên lớp và trải nghiệm thực tế tại Trung tâm học thuật PepsiCo tại Bắc Ninh, giúp nông dân tiếp cận mô hình hợp tác sản xuất, liên kết chuỗi giá trị khoai tây và các giải pháp canh tác ứng dụng công nghệ giảm phát thải như phân tích, cải tạo đất, kỹ thuật luống đôi, drone giám sát và phun thuốc BVTV, hệ thống tưới chính xác, châm phân tự động và cơ giới hóa.

Nông dân áp dụng khoa học công nghệ trong canh tác nông nghiệp bền vững. (Ảnh: PepsiCo)

Đặc biệt, các bà con nông dân rất phấn khởi khi tham quan nhà máy thực phẩm PepsiCo Ninh Bình mới với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD và công suất hơn 25.000 tấn snack các loại mỗi năm. Được tận mắt chứng kiến dây chuyền hiện đại đưa các củ khoai tây tròn trịa thu hoạch ở miền Bắc tạo ra thành phẩm snack giòn ngon tươi mới, các bà con nông dân chia sẻ niềm tự hào mang nông sản Việt tới với thương hiệu toàn cầu PepsiCo.

Đáng chú ý, khóa đào tạo này cũng đánh dấu việc PepsiCo tăng cường triển khai ở phía Bắc chương trình quản lý rác thải nông nghiệp đã thực hiện liên tục, hiệu quả nhiều năm tại khu vực Tây nguyên. Chương trình hỗ trợ phân loại rác nguy hại và không nguy hại, thiết lập mạng lưới điểm thu gom và cơ chế ghi nhận khối lượng tại địa phương để chuyển tới các đơn vị tái chế, xử lý rác chuyên nghiệp.

Tại Khóa đào tạo, PepsiCo cũng khởi động cuộc thi thu gom rác nông nghiệp với các điểm thu gom chủ chốt tại Bắc Ninh, Thái Bình và Thanh Hóa trong vụ Đông Xuân 2025–2026, góp phần giảm thiểu ô nhiễm trên đồng ruộng và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng nông dân.

Ông Denpong Archamongkol, Giám đốc Chuỗi Cung ứng PepsiCo Đông Dương, chào đón nông dân tham gia khóa đào tạo. (Ảnh: PepsiCo)

Các hoạt động này mang lại kết quả thiết thực khi giúp nông dân sẵn sàng áp dụng tiêu chuẩn canh tác bền vững, sử dụng công nghệ hiệu quả để giảm rủi ro mùa vụ và tiết kiệm tài nguyên, đồng thời đặt nền tảng hình thành mạng lưới nông dân chủ lực miền Bắc, lực lượng then chốt cho sản xuất an toàn, chống chịu khí hậu và giảm phát thải trong tương lai.

Các chương trình đào tạo và nhân rộng mô hình thu gom rác thải nông nghiệp của PepsiCo có trách nhiệm nằm trong nỗ lực xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp bền vững tại Việt Nam. Cùng những kết quả rõ rệt được ghi nhận: năng suất canh tác tăng 23–26 tấn/ha, cao nhất đạt 54 tấn/ha; lượng nước tưới giảm trung bình 3.800 m³/ha, tương đương hơn 5 triệu m³ nước tiết kiệm trong năm 2024; lượng nước pha thuốc bảo vệ thực vật giảm gấp 10 lần và chi phí sản xuất giảm khoảng 2 triệu đồng/ha.

Những kết quả này tiếp tục được mở rộng thông qua vai trò của PepsiCo trong các cơ chế hợp tác quốc gia, như đồng chủ trì Nhóm PPP ngành Rau quả trong khuôn khổ Đối tác phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam (PSAV) và tham gia mô hình thí điểm Mạng lưới Đổi mới sáng tạo lương thực thực phẩm Việt Nam (FIH-V).

Ông Nguyễn Kim Hành, Giám đốc Nông nghiệp, Công ty Thực phẩm PepsiCo Việt Nam, cho biết: “Việc đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu ở các tỉnh phía Bắc, vận hành Nhà máy thực phẩm mới tại Ninh Bình là những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một chuỗi cung ứng vững chắc và hiệu quả của PepsiCo tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Thực hiện Chiến lược toàn cầu PepsiCo Positive (pep+) tại Việt Nam, phát triển vùng nguyên liệu bền vững, đào tạo hỗ trợ nông dân và ứng dụng công nghệ giảm phát thải sẽ tiếp tục là ưu tiên chiến lược của công ty trong hành trình hướng tới Net Zero và đóng góp vào một nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.