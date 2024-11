PC Thái Bình: Đẩy mạnh công nghệ sửa chữa điện hotline để bắt kịp xu hướng

(VTC News) -

Một trong những công nghệ đó là sửa chữa điện hotline: vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao, thi công không cần cắt điện, bắt kịp xu thế của thời đại, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ khách hàng.

Vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao.

Đội Hotline của PC Thái Bình gồm 8 thành viên, thực hiện nhiệm vụ trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật. Đội Hotline có chức năng thi công, sửa chữa lưới điện trung áp đang mang điện của ngành Điện và của khách hàng theo nhiệm vụ công ty giao; vệ sinh cách điện cao thế đến 110kV bằng nước áp lực cao...

Đội còn có nhiệm vụ lập kế hoạch và thực hiện thi công, sửa chữa hàng năm, quý, tháng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị; lập kế hoạch thí nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa các công cụ, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công tác thi công, sửa chữa điện hotline.

Trước đây khi chưa áp dụng công nghệ Hotline để đấu nối, thay thế một trạm biến áp mới phục vụ cấp điện cho khách hàng, PC Thái Bình cần phải cắt điện toàn bộ lộ đường dây trung áp trong thời gian ít nhất 2 giờ đồng hồ và có trường hợp phải cắt điện cả ngày dẫn đến số lượng khách hàng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Điều này tác động rất lớn đến đời sống của Nhân dân và làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Còn hiện nay, với công nghệ mới này, việc đấu nối trạm biến áp sẽ không phải cắt điện bất cứ khách hàng nào trên lộ đường dây.

Bên cạnh việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hotline, ngay từ đầu năm 2024, PC Thái Bình đã triển khai một loạt các giải pháp đột phá như: Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp với các công việc thống nhất ở tất cả các đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh, quản lý nội bộ; ứng dụng phần mềm số hóa các quy trình nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kỹ thuật...

Việc số hóa quy trình này tạo nên một hệ thống quản trị, trong đó tất cả các bước đều được thực hiện trên môi trường số. Đồng thời giúp chuẩn hóa tài liệu, quy trình, tối ưu và tự động hóa hệ thống, xóa bỏ khoảng cách không gian, thời gian. Từng cá nhân có thể thực hiện công việc mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, hệ thống tự động kết xuất dữ liệu tổng hợp phục vụ yêu cầu quản lý vận hành lưới điện.

Các chương trình phần mềm như: Hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS), Hệ thống quản lý kỹ thuật (PMIS), Hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa, Hệ thống quản lý thông tin mất điện (OMS), phần mềm quản lý an toàn (ECP)… được đơn vị hoàn thiện và cập nhật thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật vận hành lưới điện.

Đáng chú ý, PC Thái Bình còn đẩy mạnh áp dụng các thiết bị công nghệ cao như: Camera nhiệt, flycam.. giúp phát hiện các tồn tại khiếm khuyết trên lưới điện để kịp thời xử lý.

Với việc ứng dụng rộng rãi công nghệ sửa chữa điện hotline vào sản xuất, PC Thái Bình đã bắt kịp xu hướng của thời đại khi công nghệ mới cho phép công ty thi công không cần cắt điện, điều này phù hợp với nhịp sống “nhanh, mạnh, chính xác” của thời đại mới. Và thực tế công nghệ sửa chữa điện hotline góp phần không nhỏ vào “doanh thu sản xuất kinh doanh dịch vụ” năm 2023 của PC Thái Bình là 38,913 tỷ đồng (tăng 18,13% so với năm 2022).

Từng bước làm chủ công nghệ hotline.

Bằng việc cơ cấu Đội Hotline trực thuộc, công ty đã nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như khẳng định vai trò quan trọng của đội trong việc hiện đại hóa công tác sửa chữa điện, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng dịch vụ; khẳng định năng lực cung cấp điện (an toàn liên tục) với vai trò nòng cốt là đội hotline và với tinh thần chủ động, nghiêm túc, đoàn kết, đồng lòng nhiệt huyết của toàn thể CBCNV trong đội.

Kết thúc năm 2023, PC Thái Bình hoàn thành công việc vệ sinh cách điện đang mang điện 404 phiên (đạt 112,2% so với KH giao, tăng 53,03% so với cùng kỳ); 553 phiên Thi công hotline (đạt 110% so với KH giao, tăng 23% so với cùng kỳ).

Năm 2024, dự kiến số phiên làm việc sửa chữa điện Hotline, đấu nối Hotline và rửa sứ Hotline sẽ tăng lên gấp 2 lần so với năm 2023.

Cũng năm 2024, PC Thái Bình phấn đấu thực hiện các công việc trên đường dây 22kV như: đấu nối đường dây, trạm biến áp; các công việc đấu lèo, tách lèo, thay thế cách điện và phần lớn các công tác sửa chữa khác đều được thực hiện Hotline.

Trong thực tế, việc áp dụng công nghệ sửa chữa điện Hotline của PC Thái Bình góp phần vào nỗ lực chuyển đổi số của đơn vị, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm thời gian cắt điện; thực sự “hòa cùng xu thế của thời đại”, phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn ngày một tốt hơn.