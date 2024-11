PC Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện trong mùa mưa bão

(VTC News) -

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp hiệu quả giúp người dân nâng cao ý thức trong sử dụng điện, từ đó hạn chế nguy xảy ra các vụ tai nạn về điện, ngay từ đầu năm 2024, PC Hà Tĩnh đã xây dựng chương trình giảm thiểu vi phạm hành lang an toàn lưới điện (HLATLĐ) và an toàn điện trong dân.

Theo đó, Công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, tránh tai nạn về điện.

Ông Bùi Quang Nhiệm - Trưởng phòng An toàn PC Hà Tĩnh - cho biết: "Để phòng, ngừa tai nạn điện trong dân, nhất là trong mùa mưa bão, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như gửi tin nhắn; tổ chức tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh thôn, xóm; phát tờ rơi; treo, dán pano, khẩu hiệu tại những nơi thường xuyên tập trung đông người, qua đó nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức của khách hàng, người dân trong sử dụng điện đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Theo thống kê, từ đầu năm nay, PC Hà Tĩnh đã trực tiếp phát tới khách hàng hơn 61 nghìn tờ rơi và 100 quạt cầm tay in ấn các nội dung tuyên truyền bảo vệ HLATLĐ cao áp; cấp phát gần 1.000 cuốn cẩm nang an toàn điện đến các hộ dân sinh sống trong và hai bên HLATLĐ; tiến hành lắp đặt gần 500 pano tuyên truyền an toàn điện tại các nơi thường xuyên tập trung đông người như chợ, trường học,...

Trước mùa mưa bão, Phòng chuyên môn cũng tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân chủ động kiểm tra lại hệ thống điện từ sau công tơ kéo vào nhà; tư vấn khách hàng kịp thời sửa chữa, thay thế các thiết bị điện, dây điện không đảm bảo chất lượng và quy định vận hành an toàn như dây dẫn bị tróc vỏ, chạm vào mái nhà tôn, dây dẫn điện mắc lên các cây tạm bợ,…

Đồng thời, hướng dẫn bà con nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ, chạm chập do điện, nhất là khi trời mưa to, nước ngập trong khu vực sinh hoạt của gia đình.

Song song đó, để người dân hiểu sâu hơn các biện pháp phòng, tránh và tác hại việc thiếu cảnh giác trong sử dụng điện, Công ty cũng yêu cầu các Điện lực cắt cử nhân viên trực tiếp đến tận nhà khách hàng để tuyên truyền và đưa thông báo an toàn (bằng giấy) đến từng hộ sinh sống, sản xuất kinh doanh trong và hai bên HLATLĐ cao áp.

Là các huyện ven biển, thường xuyên chịu tác động, ảnh hưởng của mưa bão nên công tác tuyên truyền phòng tránh tai nạn điện trong dân tại các huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh,…luôn được các đơn vị Điện lực quan tâm, chú trọng.

Ông Nguyễn Kiên Cường - Giám đốc Điện lực Lộc Hà - cho biết: “Ngay khi có thông tin mưa bão, để hạn chế tối đa sự cố trên lưới điện, đảm bảo an toàn điện trong dân chúng tôi đã tổ chức ra quân tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc về an toàn điện; tăng cường khuyến cáo người dân không sử dụng hệ thống cọc, dây để giằng néo thuyền, bè vào cột điện; không tự ý leo trèo cột điện để kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện khi trời mưa gió; chủ động kiểm tra, củng cố hệ thống dây điện sau công tơ, không để dây dẫn ngập trong nước khi có mưa lũ, các mối nối phải bọc lại chắc chắn, dây điện không được rạn nứt để tránh trường hợp rò rỉ điện.

CBCNV Điện lực Lộc Hà tuyên truyền tới tận hộ dân các quy định về hành lang an toàn lưới điện.

Đối với khách hàng sử dụng điện nằm trong khu vực có đường điện cao áp đi qua, Điện lực Lộc Hà đã tích cực tuyên truyền tới tận hộ dân, đề nghị khách hàng thực hiện đúng các quy định về hành lang an toàn lưới điện; không xây dựng, cơi nới nhà cửa, trồng cây vi phạm khoảng cách an toàn công trình điện, tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra.

Công nhân Điện lực Hà Tĩnh ra quân xử lý, phát quang hành lang an toàn lưới điện.

Ngoài ra, Công ty và các đơn vị trực thuộc cũng tăng cường chia sẻ các hình ảnh, poster, video về an toàn điện truyền tải trên mạng xã hội như fanpage, zalo… để người dân nắm rõ các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị truyền thông thực hiện các phóng sự, tin bài phản ánh tình trạng thực thi quy định về công tác an toàn điện của các doanh nghiệp, người dân trên dịa bàn, từ đó đưa ra các tín hiệu cảnh báo nguy cơ, hậu quả của việc chủ quan, lơ là, đối phó với tình trạng vi phạm an toàn điện.

Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú cùng với sự chỉ đạo và thực hiện đồng bộ từ trên xuống dưới, PC Hà Tĩnh đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của khách hàng trong việc đảm bảo an toàn lưới điện, giúp người dân hiểu tác dụng của việc sử dụng điện an toàn và tuân thủ các nguyên tắc sử dụng điện để cùng chung tay với ngành điện đảm bảo nguồn điện ngày càng ổn định, giảm thiểu các vụ tai nạn điện trong Nhân dân.

Ngoài nỗ lực của ngành điện, chính quyền địa phương các cấp cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; kiên quyết xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm hành lang lưới điện, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.