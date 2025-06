PC Hà Nam đảm bảo cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

(VTC News) -

Từ 25 đến 28/6 sẽ diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ kỳ thi trong thời gian trên, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) xây dựng và triển khai thực hiện phương án, giải pháp đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các Hội đồng thi, điểm thi cũng như công tác chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện đầy đủ để xử lý sự cố nếu có.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Hà Nam có 10.446 thí sinh tham gia dự thi, trong đó 10.230 thí sinh đăng ký thi Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) năm 2018, 216 thí sinh đăng ký thi theo Chương trình GDPT năm 2006.

Để kỳ thi diễn ra một cách khoa học, hiệu quả, an toàn, ngành giáo dục bố trí 24 điểm thi, trong đó có 23 điểm thi với 446 phòng thi, 46 phòng chờ, 23 phòng dự phòng phục vụ thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2018 đặt tại các trường THPT và 1 điểm thi riêng biệt với 8 phòng thi, 4 phòng chờ, 1 phòng dự phòng dành cho các thí sinh theo Chương trình GDPT 2006 đặt tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Hướng nghiệp tỉnh.

Tất cả các điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, phương án phòng chống gian lận cũng như công tác bảo đảm an ninh, an toàn. Đã có hơn 1.600 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động tham gia tổ chức kỳ thi.

Kiểm tra hệ thống cấp điện tổng tại điểm thi trên địa bàn thành phố.

Trước thời gian diễn ra kỳ thi, PC Hà Nam chỉ đạo đến các đơn vị trực thuộc và Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hà Nam tích cực tiến hành tổng kiểm tra, rà soát tình hình vận hành đường dây và các trạm biến áp phụ tải, triển khai xử lý các điểm bất thường trên lưới điện có khả năng gây sự cố, lập ph­ương án xử lý kịp thời; Phát quang hành lang tuyến, thay thế các thiết bị không bảo đảm, xử lý các điểm tiếp xúc xấu…

Các đơn vị tăng cường trực thao tác và xử lý sự cố, bố trí cán bộ trực 24/24 trong các ngày diễn ra kỳ thi, ưu tiên cấp điện liên tục an toàn cho các điểm thi.

Công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh để nắm bắt danh sách, địa điểm và nhu cầu sử dụng điện. Đối với tất cả các địa điểm in sao đề thi, địa điểm thi, chấm thi, các điện lực trực thuộc phối hợp với ban chỉ đạo, các hội đồng thi tại địa phương lập triển khai phương án đảm bảo cấp điện, kiểm tra toàn bộ hệ thống đường dây, thiết bị điện tại khu vực các phòng thi. Trong các ngày thi, đơn vị bố trí lượng lực trực tại các điểm thi để kịp thời hỗ trợ hội đồng thi mọi sự cố về điện.

PC Hà Nam kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống lưới điện đảm bảo cung ứng điện phục vụ kỳ thi.

Đến nay, PC Hà Nam đã tổ chức rà soát toàn bộ lưới điện, không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện theo kế hoạch; tăng cường lực lượng thao tác lưu động trực tại các trạm biến áp phân phối cấp điện cho các địa điểm thi; khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện, thực hiện chuyển tải, san tải của các đường dây, trạm biến áp mang tải cao đảm bảo an toàn cấp điện cho các điểm thi.

PC Hà Nam tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hợp lý vào giờ cao điểm, tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện. Thông tin trên ph­ương tiện truyền hình đến các khách hàng sử dụng điện được biết các số điện thoại trực nóng, trực lãnh đạo để tiện trong việc phối hợp và giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nam, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam về việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam và kế hoạch của Sở GD&ĐT tỉnh, Công ty Điện lực Hà Nam đã triển khai xây dựng phương án cấp điện, vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo cung cấp điện, bố trí máy phát điện dự phòng tại các điểm thi. Công ty cũng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện phương thức cấp điện cho các địa điểm thi; xây dựng phương án xử lý nhanh, ứng phó kịp thời với các hình huống sự cố nếu có xảy ra.

Với phương án cụ thể và sự chỉ đạo sát sao, PC Hà Nam đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật để cung ứng điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ các điểm thi trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ thi năm nay.