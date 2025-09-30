Palestine hoan nghênh 'nỗ lực chân thành và quyết tâm' của Tổng thống Trump

(VTC News) -

Ngày 29/9, Chính quyền Palestine (PA) ra tuyên bố hoan nghênh “những nỗ lực chân thành và quyết tâm” của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông công bố kế hoạch chấm dứt chiến tranh tại Gaza.

Trong thông cáo, phía Palestine khẳng định “tin tưởng vào khả năng của Tổng thống Trump trong việc tìm ra con đường dẫn tới hòa bình” và nhấn mạnh sự ủng hộ đối với sáng kiến này.

Trẻ em Palestine sơ tán khỏi Gaza. (Ảnh: Reuters)

PA khẳng định cam kết hợp tác với Mỹ, các nước trong khu vực và đối tác quốc tế để đạt được một thỏa thuận toàn diện, trong đó bảo đảm viện trợ nhân đạo cho Gaza, thả con tin và tù nhân, đồng thời thiết lập cơ chế bảo vệ người dân Palestine, duy trì ngừng bắn, ngăn chặn việc sáp nhập đất, chấm dứt hành động đơn phương vi phạm luật pháp quốc tế và tiến tới rút quân Israel hoàn toàn.

Tuyên bố của PA nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là chấm dứt chiếm đóng, hướng tới một nền hòa bình công bằng dựa trên giải pháp hai nhà nước - với một Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền, cùng tồn tại bên cạnh Israel trong hòa bình và an ninh.

Tuy nhiên, nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ), lực lượng vũ trang đang chiến đấu cùng Hamas, bác bỏ kế hoạch và gọi đây là “công thức cho sự xâm lược tiếp diễn”, cáo buộc Israel tìm cách áp đặt điều không đạt được bằng chiến tranh thông qua Mỹ.

Ngược lại, một loạt quốc gia gồm Ai Cập, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE ra tuyên bố hoan nghênh kế hoạch của ông Trump, ủng hộ các điều khoản chấm dứt chiến tranh, tái thiết Gaza, ngăn chặn việc trục xuất người Palestine, không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây và tiến tới giải pháp hai nhà nước.

Người nhà con tin Israel biểu tình gần lãnh sự quán Mỹ ở Jerusalem. (Ảnh: Reuters)

Phía Israel có phản ứng khác nhau: chính trị gia đối lập Benny Gantz ủng hộ kế hoạch, coi đây là cơ hội để giải cứu con tin, duy trì an ninh và mở rộng bình thường hóa khu vực. Trong khi đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn chưa đưa ra lập trường chính thức, dù nhiều nguồn tin cho rằng Tel Aviv có thể chấp thuận.

Các lãnh đạo châu Âu cũng lên tiếng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Israel tham gia nghiêm túc, đồng thời yêu cầu Hamas lập tức trả tự do cho con tin. Thủ tướng Anh Keir Starmer thúc giục tất cả các bên hợp tác để hiện thực hóa thỏa thuận, trong khi cựu Thủ tướng Tony Blair gọi kế hoạch là “táo bạo và thông minh”. Italy thì coi đây là “bước ngoặt”, còn Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khẳng định “giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất”.