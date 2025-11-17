P&G Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp và phục hồi cho cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tổ chức CARE International, công ty P&G Việt Nam triển khai gói hỗ trợ gồm sản phẩm thiết yếu và tài chính nhằm giúp các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ sớm ổn định cuộc sống.
Khoản hỗ trợ bao gồm gần 15.000 sản phẩm thiết yếu từ các nhãn hàng chăm sóc gia đình và cá nhân của P&G như bột giặt Ariel, nước xả vải Downy, xà phòng Safeguard, dao cạo râu Gillette, dầu gội Pantene, Head & Shoulders, Rejoice…, được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phân phối tới các hộ dân, giúp người dân duy trì vệ sinh và sức khỏe trong thời gian khó khăn.
Bên cạnh hoạt động cứu trợ khẩn cấp, P&G Việt Nam tiếp tục hợp tác với tổ chức CARE International tại Việt Nam triển khai chương trình phục hồi dài hạn tại hai xã Thanh Long và Cần Yên, tỉnh Cao Bằng, hỗ trợ khoảng 3.000 người dân thuộc nhóm dân tộc thiểu số khôi phục cuộc sống an toàn và bền vững sau thiên tai.
