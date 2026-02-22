Ông Trump tuyên bố điều tàu bệnh viện tới Greenland

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/2 cho biết ông phối hợp với Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry để điều một tàu bệnh viện tới Greenland, vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch mà Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn Washington mua lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu khi chủ trì bữa tối dành cho các thống đốc tại Nhà Trắng ở Washington D.C., Mỹ, ngày 21/2/2026. (Ảnh: REUTERS/Aaron Schwartz)

Thông báo được ông Trump đăng trên mạng xã hội ít phút trước khi chủ trì bữa tối tại Nhà Trắng dành cho các thống đốc đảng Cộng hòa, nơi ông ngồi cạnh và trao đổi với ông Landry.

“Cùng Thống đốc tuyệt vời của Louisiana Jeff Landry, chúng ta sẽ gửi một tàu bệnh viện tuyệt vời tới Greenland để chăm sóc nhiều người đang bị bệnh và chưa được chăm sóc ở đó. Con tàu đang trên đường!!!”, Tổng thống Trump viết.

Nhà Trắng và Văn phòng thống đốc Louisiana chưa trả lời câu hỏi của báo chí về kế hoạch, bao gồm việc phía Đan Mạch hoặc Greenland có đề nghị hỗ trợ hay không và những bệnh nhân nào cần điều trị. Bộ Chiến tranh Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận.

Tuần trước, Quốc vương Đan Mạch Frederik X đã có chuyến thăm Greenland lần thứ hai trong vòng một năm, nhằm thể hiện sự đoàn kết của Copenhagen với vùng lãnh thổ này giữa lúc ông Trump thúc đẩy ý tưởng mua đảo.

Cuối tháng trước, Greenland, Đan Mạch và Mỹ đã tiến hành các cuộc thảo luận nhằm hạ nhiệt căng thẳng kéo dài nhiều tháng trong nội bộ liên minh phòng thủ NATO.

Bài đăng của Tổng thống Trump xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Bộ Chỉ huy Bắc Cực hỗn hợp của Đan Mạch thông báo đã sơ tán khẩn cấp một thủy thủ từ tàu ngầm Mỹ hoạt động trong vùng biển Greenland, cách thủ phủ Nuuk khoảng 7 hải lý, để điều trị y tế.

Tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH 19) rời Căn cứ Hải quân San Diego, bang California, ngày 10/10/2023 để tham gia chiến dịch Pacific Partnership 2024-1 – hoạt động hỗ trợ nhân đạo và chuẩn bị ứng phó thảm họa đa quốc gia lớn nhất tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. (Ảnh: Hải quân Mỹ/David Negron)

Hiện chưa rõ vai trò của ông Landry trong kế hoạch này, cũng như liệu động thái của ông Trump có liên quan tới vụ sơ tán nêu trên hay không.

Hải quân Mỹ hiện có hai tàu bệnh viện, USNS Mercy và USNS Comfort, song không chiếc nào đặt căn cứ tại bang Louisiana.