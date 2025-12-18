Ông Trump: Những gì tôi làm trong 11 tháng nhiều hơn bất cứ chính quyền nào

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 17/12 có bài phát biểu truyền hình trực tiếp từ Nhà Trắng trong khung giờ vàng, tổng kết 11 tháng đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai và nhấn mạnh những gì ông gọi là “cuộc phục hồi mạnh mẽ nhất trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ”.

"Trong 11 tháng qua, chúng tôi mang lại nhiều thay đổi tích cực cho Washington hơn bất kỳ chính quyền nào trong lịch sử nước Mỹ", ông nhận xét.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tổng kết 11 tháng nhiệm kỳ.

Mở đầu bài phát biểu, ông Trump tuyên bố rằng khi nhậm chức, ông đã tiếp quản một đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn. Theo ông, lạm phát lúc đó ở mức cao nhất trong gần 50 năm, khiến giá cả leo thang và đời sống của hàng triệu người Mỹ trở nên khó khăn.

Ông cho rằng chính quyền tiền nhiệm đã để biên giới phía nam bị buông lỏng, dẫn tới làn sóng nhập cư trái phép quy mô lớn, kéo theo tội phạm gia tăng và gây áp lực nặng nề lên các dịch vụ công. Ông cũng cáo buộc nước Mỹ đã bị các quốc gia khác lợi dụng thông qua những thỏa thuận thương mại mà ông gọi là “tồi tệ nhất từng được ký kết”.

Theo ông, nước Mỹ giờ đây đã có một tổng thống đứng về phía những công dân tuân thủ pháp luật, chăm chỉ làm việc và đóng vai trò nền tảng của quốc gia.

Các đặc vụ liên bang Mỹ trong một cuộc đột kích thực hiện chính sách nhập cư. (Ảnh: Reuters)

Về vấn đề biên giới, ông Trump cho biết ngay từ ngày đầu nhậm chức, ông đã hành động quyết liệt để chấm dứt tình trạng nhập cư trái phép. Ông tuyên bố rằng trong bảy tháng qua, không có người nhập cư bất hợp pháp nào được phép vào Mỹ, điều mà trước đây nhiều người cho là không thể thực hiện.

Theo ông, Mỹ đã nhanh chóng chuyển từ tình trạng biên giới tồi tệ nhất thành biên giới an toàn nhất trong lịch sử. Ông nói thêm rằng các đối tượng tội phạm bị trục xuất, trật tự được lập lại tại những thành phố nguy hiểm nhất, các băng đảng ma túy xuyên quốc gia bị đánh bại và lượng ma túy xâm nhập bằng đường biển đã giảm mạnh.

Trong lĩnh vực quốc phòng và đối ngoại, Tổng thống Trump khẳng định quân đội Mỹ hiện là lực lượng hùng mạnh nhất thế giới. Ông cho biết chính quyền của ông đã giải quyết hoặc chấm dứt nhiều cuộc xung đột quốc tế trong thời gian ngắn, loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran, kết thúc chiến sự tại Gaza và mang lại hòa bình cho Trung Đông, đồng thời bảo đảm việc giải cứu các con tin.

Ông cũng công bố rằng hơn 1,45 triệu quân nhân Mỹ sẽ nhận khoản “cổ tức chiến binh” trị giá 1.776 USD mỗi người trước Giáng sinh, được chi trả từ nguồn thu thuế quan, như một sự ghi nhận đối với đóng góp của lực lượng vũ trang.

Về kinh tế, ông Trump cho rằng nước Mỹ đang được đưa trở lại từ bờ vực suy thoái. Theo ông, giá xăng dầu, phương tiện giao thông, vé máy bay, khách sạn và thực phẩm đều đang giảm nhanh, trong khi tiền lương tăng nhanh hơn lạm phát lần đầu tiên sau nhiều năm.

Ông nhấn mạnh rằng toàn bộ số việc làm mới được tạo ra trong nhiệm kỳ của ông đều thuộc khu vực tư nhân, coi đây là nền tảng để xây dựng một nền kinh tế mạnh. Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông đã thu hút được lượng đầu tư kỷ lục vào nước Mỹ, phần lớn nhờ chính sách thuế quan nhằm khuyến khích các doanh nghiệp quay trở lại sản xuất trong nước.

Ông Trump dành nhiều thời gian để ca ngợi gói cải cách thuế quy mô lớn vừa được thông qua, theo đó tiền tip, tiền làm thêm giờ và lương hưu An sinh xã hội của người cao tuổi sẽ không bị đánh thuế. Ông khẳng định các hộ gia đình Mỹ sẽ tiết kiệm được hàng chục nghìn USD mỗi năm và mùa hoàn thuế sắp tới sẽ là lớn nhất từ trước đến nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. (Ảnh: Reuters)

Trong lĩnh vực y tế, ông tuyên bố chính quyền của ông đã buộc các công ty dược và các quốc gia khác phải giảm mạnh giá thuốc, đồng thời cam kết chuyển tiền trực tiếp cho người dân để họ tự lựa chọn bảo hiểm y tế với chi phí thấp hơn và quyền lợi tốt hơn.

Về năng lượng và nhà ở, Tổng thống Trump chỉ trích các chính sách năng lượng xanh của phe Dân chủ, cho rằng điều này đẩy giá điện và chi phí sinh hoạt tăng vọt. Ông cho biết đã ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia, kéo giá xăng xuống mức thấp và lên kế hoạch xây dựng hàng nghìn nhà máy điện mới.

Theo ông, chi phí vay mua nhà đã bắt đầu giảm và sẽ tiếp tục giảm mạnh khi chính quyền bổ nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang mới theo hướng hạ lãi suất.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Trump khẳng định nước Mỹ đã lấy lại sức mạnh và vị thế trên trường quốc tế. Ông cho rằng đất nước đang bước vào một giai đoạn bùng nổ kinh tế chưa từng có, chuẩn bị đăng cai các sự kiện thể thao toàn cầu và kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập. Ông kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết, tin tưởng vào tương lai và gửi lời chúc Giáng sinh an lành cùng Năm mới hạnh phúc tới toàn thể quốc dân.