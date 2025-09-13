Nhà Trắng thành lập Cục Chiến tranh

(VTC News) -

Vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, Nhà Trắng cũng tiến hành một bước đi tương tự tại Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC).

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, Cục Quốc phòng, vốn là một trong những bộ phận chủ chốt của NSC đã được đổi tên thành Cục Chiến tranh. Các quan chức tại văn phòng này hiện được gọi là “giám đốc chiến tranh” và nằm dưới sự giám sát của một “trợ lý đặc biệt của tổng thống phụ trách chiến tranh”.

Ngoại trưởng Marco Rubio, người đang giữ chức Cố vấn an ninh quốc gia từ tháng 5, được cho là đã ký phê duyệt sự thay đổi trong tuần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một quan chức Nhà Trắng khi được hỏi đã xác nhận tên gọi mới và nhấn mạnh bằng cụm từ “War”. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu việc đổi thương hiệu này có dẫn tới thay đổi thực chất nào trong chính sách hay không.

Giới quan sát cho rằng, việc Tổng thống Trump dùng chữ “chiến tranh” thay cho “quốc phòng” tại cả Lầu Năm Góc và Nhà Trắng cho thấy sự mâu thuẫn trong hình ảnh của chính quyền: một mặt tự nhận là “kiến tạo hòa bình toàn cầu”, thậm chí được một số đồng minh vận động trao giải Nobel Hòa bình; mặt khác lại thúc đẩy thông điệp mang màu sắc cứng rắn và đối đầu.

Quyết định đổi tên Bộ Quốc phòng trước đó đã vấp phải phản đối, khi nhiều người lo ngại chi phí khổng lồ cho việc thay đổi biển hiệu và giấy tờ trên toàn cầu. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth bảo vệ quyết định này, nói rằng nó “không chỉ là về mặt chữ nghĩa, mà còn là về tinh thần chiến binh”.

Trong cấu trúc Hội đồng An ninh Quốc gia, mỗi cục phụ trách một lĩnh vực riêng, từ lập pháp, tình báo cho đến các khu vực địa chính trị như châu Âu hay Đông Á. Cục Quốc phòng (nay là Cục Chiến tranh) vốn có vai trò quan trọng trong việc giám sát khả năng sẵn sàng chiến đấu và các vấn đề vũ khí.

Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Trump, ảnh hưởng của Hội đồng An ninh Quốc gia đã suy giảm mạnh, khi nhiều nhân sự rời đi hoặc bị sa thải, và quyền lực dần chuyển về Bộ Chiến tranh (tức Lầu Năm Góc), Bộ Ngoại giao và cộng đồng tình báo.