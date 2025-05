(VTC News) -

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/5 đệ đơn lên Tòa án Tối cao đề nghị cho phép Ủy ban Hiệu suất chính phủ (Department of Government Efficiency – DOGE) do Elon Musk đứng đầu truy cập các hồ sơ nhạy cảm của Cơ quan An sinh Xã hội (SSA).

Trước đó, Thẩm phán liên bang Ellen L. Hollander ở Maryland áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt đối với việc tiếp cận dữ liệu này, viện dẫn cam kết bảo vệ quyền riêng tư của công dân. Theo phán quyết, nhóm DOGE chỉ được tiếp cận các hồ sơ đã được ẩn danh hoặc chỉnh sửa, và phải hoàn thành khóa huấn luyện về luật bảo mật, vượt qua điều tra lý lịch và đáp ứng các điều kiện khác.

Ông Trump đề nghị tòa án cho phép nhóm Elon Musk truy cập dữ liệu an sinh xã hội.

Chính quyền Trump lập luận rằng phán quyết của tòa vượt quá thẩm quyền và cản trở nghiêm trọng các ưu tiên cấp bách của chính phủ, như hiện đại hóa hệ thống dữ liệu và ngăn chặn gian lận, lãng phí. Tổng cố vấn D. John Sauer viết trong đơn kiến nghị: “Chính phủ không thể loại bỏ sai phạm nếu các tòa án ngăn cản những người có chuyên môn thực hiện nhiệm vụ của họ”.

Tòa phúc thẩm khu vực từ chối yêu cầu tạm ngưng phán quyết của Thẩm phán Hollander trong khi chờ kháng cáo. Tòa tối cao yêu cầu các bên phản đối, gồm hai công đoàn và một nhóm vận động, nộp phản hồi trước ngày 12/5.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh ông Trump liên tục chỉ trích các thẩm phán cấp thấp ngăn chặn chính sách của ông thông qua những lệnh cấm áp dụng trên toàn quốc. Một số vụ kiện khác liên quan đến việc nhóm của Musk muốn tiếp cận dữ liệu nhạy cảm cũng đang bị giới hạn tương tự. Các luật sư cảnh báo, loại dữ liệu này có thể bị sử dụng cho các mục tiêu như trục xuất sinh viên và người nước ngoài.

Thẩm phán Hollander nhấn mạnh rằng việc xâm nhập dữ liệu cá nhân của hàng triệu người Mỹ mà không có lý do thỏa đáng là “không phục vụ lợi ích công cộng”, dù mục tiêu chống gian lận là chính đáng. Bà nói: “Không phải chính phủ có thể vi phạm luật pháp để thực hiện điều đó”.