Ông Trump đắc cử Tổng thống có ý nghĩa gì với giới công nghệ Mỹ?

(VTC News) -

Các giám đốc điều hành công nghệ, bao gồm Apple, Google, Meta và Amazon, rất nhanh chóng chúc mừng chiến thắng của ông Trump. Trong đó, tỷ phú công nghệ Elon Musk là người ủng hộ Trump mạnh mẽ từ đầu chiến dịch. Ông từng chia sẻ bức ảnh photoshop ông đang mang một chiếc bồn rửa vào Phòng Bầu dục để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Một số ý kiến cho rằng chính quyền Mỹ mới có thể mang lại những thay đổi đáng kể trong các ngành công nghệ, đặc biệt là công nghệ mới nổi.

Ông Elon Musk và ông Donald Trump. (Ảnh: SCMP)

Trí tuệ nhân tạo

Ông Trump có kế hoạch bãi bỏ lệnh hành pháp về AI năm 2023 của Tổng thống Biden. Lệnh này nhằm đảm bảo các doanh nghiệp phát triển công nghệ một cách có trách nhiệm. Nhưng ông Trump cho rằng điều này cản trở sự đổi mới.

"Thay vào đó, đảng Cộng hòa ủng hộ Phát triển AI bắt nguồn từ Tự do ngôn luận và Phát triển con người", tài liệu phác thảo các chính sách mà ông Trump ủng hộ viết.

Các nhà phân tích cho biết có thể sẽ có một số hình thức quản lý AI dưới thời ông Trump nhưng chưa rõ sẽ ở mức độ nào.

Ngoài ra, dưới thời ông Trump, có thể sẽ có “mối quan tâm mới” đối với quy định về AI của tiểu bang.

Các nhà phân tích cho biết ông Trump có thể thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới AI. Khi việc sử dụng AI trong quân đội ngày càng tăng, chiến dịch của ông Trump cho biết sẽ “đầu tư vào nghiên cứu và công nghệ tiên tiến”để hiện đại hóa quân đội, điều này sẽ có lợi cho các công ty công nghệ như Palantir và Anduril Industries.

Ông Trump cũng có thể trừng phạt các công ty chống lại mình.

Chiến dịch của ông đã tuyên bố sẽ thông qua một dự luật về quyền kỹ thuật số và luật pháp để "hạn chế đáng kể khả năng của các nền tảng truyền thông xã hội lớn trong việc ngăn cản quyền tự do ngôn luận". Ông Trump, người điều hành nền tảng truyền thông xã hội của riêng mình, Truth Social, chỉ trích công ty mẹ của Facebook là Meta Platforms và Google, cáo buộc họ kiểm duyệt bài phát biểu của ông. Các công ty này phủ nhận.

Nói về Trung Quốc, ông Trump đề xuất áp thuế để các doanh nghiệp ưu tiên các nhà cung cấp của Mỹ. Trước đây, những gã khổng lồ công nghệ như Apple phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc để sản xuất các sản phẩm như iPhone và Apple Watch.

Tiền điện tử

Một số người ủng hộ ông Trump bao gồm các nhà đầu tư và anh em sinh đôi Cameron và Tyler Winklevoss, những người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Gemini. Họ cáo buộc chính quyền ông Biden cố gắng phá hủy ngành công nghiệp này.

Một nhiệm kỳ tổng thống mới của ông Trump sẽ là "một chiến thắng lớn cho tiền điện tử", Daniel Ives, giám đốc điều hành tại Wedbush Securities cho biết.

Chính quyền Biden từng đề xuất các yêu cầu báo cáo thuế đối với các nhà môi giới tiền điện tử và ban hành một sắc lệnh hành pháp vào năm 2022 để trấn áp các vụ lừa đảo, gian lận và trộm cắp tiền điện tử. Sắc lệnh hành pháp này cũng đề cập đến việc tìm hiểu tạo ra đồng USD kỹ thuật số.

Trong tài liệu chính sách của mình, chiến dịch của Trump đã báo hiệu rằng ông sẽ thân thiện hơn với ngành công nghiệp tiền điện tử và đảo ngược các hành động của chính quyền Biden. Đảng Cộng hòa phản đối việc tạo ra đồng USD kỹ thuật số.

"Trong khi chính quyền Biden hoài nghi về công nghệ tài chính và tiền điện tử, có thể đặt cược một cách hợp lý rằng chính quyền Trump sẽ đảo ngược bất kỳ chính sách hoài nghi nào về lĩnh vực đó", chuyên gia O'Boyle cho biết.

Chống độc quyền và TikTok

Các cơ quan quản lý Mỹ cố gắng kiềm chế sức mạnh các công ty công nghệ lớn như Meta, Amazon và Google. Thẩm phán liên bang cũng tuyên bố rằng gã khổng lồ tìm kiếm độc quyền bất hợp pháp, và các cơ quan Mỹ đang muốn chia tách công ty.

Bất chấp mọi lo ngại về sức mạnh của các công ty công nghệ, Trump ra tín hiệu rằng ông sẽ cẩn trọng về việc chia tách Google. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 10, Trump cho biết ông sẽ "làm điều gì đó" nhưng không nói rằng sẽ chia tách gã khổng lồ tìm kiếm.

"Đó là một điều rất nguy hiểm vì chúng ta muốn có những công ty lớn. Chúng ta không muốn Trung Quốc có những công ty này. Hiện tại, Trung Quốc đang sợ Google".

Chính quyền Tổng thống Trump trước đây thúc đẩy công ty công nghệ Trung Quốc ByteDance phải bán TikTok do lo ngại về an ninh. Nhưng hiện tại, ông Trump, người nêu lên những lo ngại về quyền tự do ngôn luận khi cấm TikTok, có thể sẽ để nền tảng công nghệ này ở lại Mỹ để có thể cạnh tranh với Google và Meta, các nhà phân tích cho biết.

"Điều trớ trêu là, mặc dù ông Trump bắt đầu câu chuyện cấm TikTok, nhưng ông ấy thay đổi giọng điệu đáng kể và thực sự sẽ ủng hộ TikTok tại Mỹ với các hạn chế", chuyên gia Ives cho biết.