Ông Trump chọn cố vấn lâu năm Keith Kellogg làm đặc phái viên Ukraine và Nga

(VTC News) -

Kellogg, một trong những kiến ​​trúc sư kiên định đưa ra chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết", sẽ đảm nhiệm vai trò khi cuộc chiến Ukraine bước sang năm thứ ba vào tháng 2 tới.

Ông Trump chọn cố vấn lâu năm Keith Kellogg làm đặc phái viên cho Ukraine và Nga.

Ông Trump đưa ra thông báo trên tài khoản Truth Social. Ông cho biết Kellogg "đã ở bên tôi ngay từ đầu! Cùng nhau, chúng ta sẽ bảo đảm hòa bình thông qua sức mạnh, khiến nước Mỹ và thế giới an toàn trở lại".

Kellogg, một trung tướng quân đội nghỉ hưu 80 tuổi, từ lâu là cố vấn hàng đầu của ông Trump về các vấn đề quốc phòng, từng là cố vấn an ninh quốc gia cho Phó Tổng thống Mike Pence, là chánh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia và sau đó đảm nhiệm vai trò cố vấn an ninh tạm quyền cho ông Trump sau khi Michael Flynn từ chức.

Là đặc phái viên về Ukraine và Nga, Kellogg sẽ phải điều hướng một cuộc chiến ngày càng không thể duy trì giữa hai quốc gia.

Chính quyền ông Biden bắt đầu thúc giục Ukraine nhanh chóng tăng quy mô quân đội bằng cách tuyển thêm quân và cải tổ luật động viên để cho phép những người trẻ từ 18 tuổi trở lên.

Nhà Trắng thúc đẩy hơn 56 tỷ USD viện trợ an ninh cho Ukraine và dự kiến ​​sẽ gửi thêm hàng tỷ trước khi ông Biden rời nhiệm sở trong vòng chưa đầy hai tháng. Mỹ gần đây tăng cường các chuyến hàng vũ khí và đã xóa hàng tỷ USD cho các khoản vay được cung cấp cho Kiev

Ông Trump chỉ trích hàng tỷ USD mà chính quyền ông Biden chi hỗ trợ Ukraine và nói rằng ông có thể kết thúc chiến tranh trong 24 giờ.

Kellogg xuất hiện trong nhiều cuộc điều tra về ông Trump kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Ông là một trong những quan chức chính quyền đã nghe cuộc gọi vào tháng 7/2019 giữa ông Trump và ông Volodymyr Zelensky trong đó ông Trump thúc giục người đồng cấp Ukraine theo đuổi các cuộc điều tra về ông Bidens.

Cuộc gọi là trọng tâm của vụ luận tội đầu tiên trong hai vụ luận tội của Hạ viện đối với ông Trump.