Mở phiên tòa xét xử vụ sản xuất sữa giả quy mô hơn 2.436 tỷ đồng

Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 5/1/2026. Hội đồng xét xử gồm 5 người, do thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP Hà Nội, làm chủ tọa phiên tòa.

Trong vụ án này, 18 bị cáo bị truy tố về các tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền”. Trong đó có các bị cáo Hoàng Quang Thịnh (SN 1990, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), Nguyễn Văn Minh (SN 1989) và La Khắc Minh (SN 1992, cùng là Phó Tổng Giám đốc).

Theo cáo buộc, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, ba bị cáo nêu trên trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding cùng các doanh nghiệp trong hệ thống.

Các bị cáo đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, mang tính hệ thống, kéo dài, với thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến việc che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 bị xác định là hàng giả. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cáo buộc, Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và che giấu, hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, các bị cáo tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức sản phẩm không đúng với hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố, theo hướng cắt giảm hoặc thay thế nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Bên cạnh đó, các bị cáo còn chỉ đạo xây dựng mạng lưới tiêu thụ mang tính hệ thống, phân tầng theo mô hình trưởng nhóm, phó nhóm và nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng, phân phối sản phẩm trên hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cáo trạng xác định, tổng doanh thu của các công ty trong hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa lên tới hơn 6.695 tỷ đồng.

Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, với doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán các sản phẩm này hơn 2.436 tỷ đồng. Ba bị cáo Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh bị cáo buộc thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 149 tỷ đồng.

Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, các bị cáo đã chỉ đạo, điều hành nhóm kế toán kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và các hộ kinh doanh cá thể, thực hiện nhiều sai phạm, gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh còn bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản, với tổng số tiền hơn 83 tỷ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.