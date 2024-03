Ông Putin: 'Những kẻ Hồi giáo cực đoan' đứng sau vụ tấn công khủng bố ở Moskva

(VTC News) -

“Chúng tôi biết rằng tội ác được thực hiện bởi bàn tay của những người Hồi giáo cực đoan, những người có hệ tư tưởng mà chính thế giới Hồi giáo đã đấu tranh trong nhiều thế kỷ”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong một cuộc họp trên truyền hình hôm 25/3.

“Tất nhiên, cần phải trả lời câu hỏi 'tại sao sau khi phạm tội, những kẻ khủng bố lại cố gắng sang Ukraine? Ai đang đợi họ ở đó?”, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Putin không đề cập đến nhánh của IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Ông nói các nghi phạm "cố gắng chạy trốn và di chuyển về phía Ukraine, dữ liệu sơ bộ cho biết phía bên kia chuẩn bị lối thoát cho họ để vượt qua biên giới". Ukraine bác bỏ thông tin, cho rằng Nga muốn đổ lỗi cho nước này về vụ xả súng tại nhà hát Crocus.

ISIS-K là chi nhánh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Rất nhanh sau vụ khủng bố, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lên tiếng nhận trách nhiệm. Thậm chí, nhóm này còn lần lượt công bố thêm hình ảnh các tay súng và video chúng xả súng tại hiện trường thông qua kênh truyền thông Amaq.

Ít nhất 137 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại nhà hát Crocus mà IS nhận trách nhiệm. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Nga trong gần hai thập kỷ qua, cũng là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất tại châu Âu mà IS tuyên bố thực hiện. Nga chưa cáo buộc IS chịu trách nhiệm.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt 11 người, trong đó có 4 nghi phạm trực tiếp tham gia vụ tấn công. Một nghi phạm cho biết được hứa trả gần 11.000 USD. Những kẻ chủ mưu yêu cầu nghi phạm giết toàn bộ người trong nhà hát.

Theo RT, một tòa án ở Moskva đã triệu tập vào cuối ngày 24/3 để nghe các công tố viên yêu cầu giam giữ trước khi xét xử đối với một nhóm đàn ông là nghi phạm của vụ tấn công ở Moskva.

Các nghi phạm đều là công dân Tajikistan và đã trình diện riêng trước tòa. Cho đến nay, cơ quan này đã buộc tội khủng bố đối với Dalerdzhon Mirzoyev, 32 tuổi. Người này phải đối mặt với án chung thân nếu bị kết tội. Các công tố viên nói với Thẩm phán Timur Vakhrameev rằng nghi phạm đã thừa nhận tội lỗi của mình.