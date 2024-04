Ông Putin: Nga sẵn lòng hợp tác với mọi đối tác để đảm bảo an ninh

(VTC News) -

"Nga sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với tất cả các đối tác để duy trì an ninh khu vực và toàn cầu, cũng như thiết lập một trật tự thế giới đa cực mới phù hợp với lợi ích của đa số các quốc gia”, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong bài phát biểu trực tuyến tại Hội nghị cấp cao quốc tế lần thứ 12 về các vấn đề an ninh ngày 23/4 (giờ địa phương).

Ông chủ điện Kremlin lưu ý tại hội nghị này, đại diện của các quốc gia “sẽ phân tích bối cảnh toàn cầu, thảo luận các khía cạnh chính của sự ổn định toàn cầu và khu vực, đồng thời chia sẻ quan điểm về việc tăng cường các phản ứng trước những thách thức cấp bách và nguy hiểm nhất hiện nay”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS)

Ông Putin tin tưởng rằng Hội nghị "sẽ thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung của các quốc gia và toàn bộ người dân, vì hòa bình và ổn định trên toàn thế giới".

Hội nghị quốc tế lần thứ 12 của các đại diện cấp cao về các vấn đề an ninh năm nay diễn ra tại St. Petersburg từ ngày 23-25/4. Các phái đoàn từ 106 quốc gia do Thư ký Hội đồng Bảo an, cố vấn và cố vấn an ninh quốc gia, các bộ trưởng và người đứng đầu các cơ quan đặc vụ đến Nga để tham gia sự kiện này.

Theo kế hoạch, một số cuộc gặp song phương sẽ diễn ra bên lề hội nghị. Trong đó, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev gặp gỡ các đối tác tại hội nghị an ninh quốc tế này.

Cụ thể, tại cuộc gặp với ông Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong ngày 23/4, ông Patrushev cho biết Nga mong muốn tiếp tục đối thoại nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan tình báo, kể cả trong khuôn khổ tham vấn về an ninh công cộng, luật pháp và trật tự.

Hội nghị an ninh năm ngoái đã được tổ chức ở vùng thủ đô Moskva, với sự tham gia của các đại diện đến từ hơn 100 quốc gia.