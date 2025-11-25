'Ông nội quốc dân' của màn ảnh Hàn Quốc qua đời

(VTC News) -

Sáng 25/11, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nam diễn viên gạo cội Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91. Gia đình đang chuẩn bị hậu sự, tang lễ sẽ được thông báo sau khi hoàn tất.

Trước khi qua đời, ông Lee Soon Jae phải dừng nhiều hoạt động vì vấn đề sức khỏe. Tuy vậy niềm đam mê diễn xuất của cố nghệ sĩ vẫn không hề nguội lạnh, dốc hết tâm huyết cho những tác phẩm cuối đời.

Năm 2024, ông trở thành “diễn viên cao tuổi nhất nhận Daesang” tại lễ trao giải KBS Drama Awards. Những ngày cuối đời, ông vẫn tiếp tục tham gia giảng dạy tại các trường đại học, truyền lại kinh nghiệm diễn xuất cho lớp diễn viên trẻ.

Diễn viên gạo cội Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91.

Lee Soon Jae là biểu tượng sống của nền điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc với chặng đường nghệ thuật kéo dài hơn nửa thế kỷ. Ông sinh năm 1934 ở tỉnh Bắc Hamgyong (nay thuộc Triều Tiên) và chuyển đến Seoul (Hàn Quốc) năm lên 4 tuổi. Đam mê diễn xuất của ông nảy nở từ năm 1956, sau khi được xem các tác phẩm điện ảnh từ nhiều quốc gia.

Quyết định theo đuổi diễn xuất, ông giấu gia đình vì sợ bố mẹ lo lắng. Tốt nghiệp, ông dấn thân vào con đường chuyên nghiệp, tìm đến trung tâm kịch và xin một vai. Vở kịch đầu tay của ông là Beyond the Horizon, mở đầu cho sự nghiệp đồ sộ với gần 300 tác phẩm sân khấu.

Ông ra mắt trên màn ảnh nhỏ vào năm 1961 với phim Should I become a human too của đài KBS. Thập niên 2000-2010 là giai đoạn tên tuổi ông bùng nổ và chinh phục khán giả khắp châu Á với loạt dự án ăn khách như Cô gái đáng yêu (2005), Lee San, Triều đại Chosun (2007), Gia đình là số một (High Kick!) (2007), Ngôi sao khoai tây (2008), Xin chào tổng thống (2009)...

Trong đó, vai diễn ông nội trong sitcom Gia đình là số một đưa tên tuổi ông lên tầm cao mới, mang về cho ông danh xưng trìu mến "ông nội quốc dân" và một lượng người hâm mộ khổng lồ ở nhiều quốc gia.

Suốt cuộc đời, Lee Soon Jae nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Tuy nhiên, ông luôn hy vọng khán giả nhớ đến mình với hình ảnh diễn viên nỗ lực chăm chỉ.

"Tôi chỉ muốn chết khi đang diễn xuất. Không thể gọi đó là sự hy sinh, nhưng ít nhất nó là cái chết hạnh phúc", ông từng nói.

Dù có sự nghiệp rực rỡ và được cả quốc dân yêu mến, nghệ sĩ Lee Soon-jae khá kín tiếng về đời tư. Ông kết hôn với bà Choi Hee Jung - kém ông sáu tuổi vào năm 1966 và có hai người con.

Trong suốt 7 thập kỷ làm nghề, Lee Soon Jae trở thành nhân vật quan trọng trong làng giải trí Hàn Quốc, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ và để lại di sản vượt qua màn ảnh và sân khấu. Sự ra đi của tài tử khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc thương.