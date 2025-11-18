Ông Nguyễn Văn Út được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

(VTC News) -

Ngày 18/11, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Văn Út được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Văn Út sinh năm 1969, quê quán huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (cũ). Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế và Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Út đã đảm nhiệm nhiều vị trí, gồm: Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; quyền Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; Phó Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; Bí thư Huyện ủy Đức Hòa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Long An tháng 11/2020, ông Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Khi Long An và Tây Ninh hợp nhất, ông Nguyễn Văn Út được Thủ tướng chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh mới từ ngày 1/7/2025.

Tháng 10/2025, Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Út tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.