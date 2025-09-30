Ông Nguyễn Văn Nên: 'Cán bộ phải không ngại va chạm, dám chịu trách nhiệm'

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Nên cho rằng sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian phát triển rộng lớn, kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, nhưng cơ hội này chỉ thành hiện thực khi có đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, dám nghĩ, dám làm. "Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của đổi mới. Không có đoàn kết nào bền vững nếu người đứng đầu thiếu công minh, thiếu bản lĩnh. Cán bộ phải thực chiến, không ngại va chạm, dám chịu trách nhiệm", ông nhấn mạnh.