Ông Nguyễn Văn Nên: 'Cán bộ phải không ngại va chạm, dám chịu trách nhiệm'

Sáng 30/9, tại Hội trường Tỉnh ủy - số 14 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành Phiên khai mạc và ngày làm việc chính thức thứ nhất.
Dự Đại hội có 449 đại biểu chính thức, trong đó có 60 đại biểu đương nhiên, đại diện cho hơn 137.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Tham gia Đại hội có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thay mặt Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV - đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Nên cho rằng sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian phát triển rộng lớn, kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, nhưng cơ hội này chỉ thành hiện thực khi có đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, dám nghĩ, dám làm. "Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của đổi mới. Không có đoàn kết nào bền vững nếu người đứng đầu thiếu công minh, thiếu bản lĩnh. Cán bộ phải thực chiến, không ngại va chạm, dám chịu trách nhiệm", ông nhấn mạnh.
Tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030
Bộ Chính trị cũng chỉ định bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; bà Huỳnh Thị Chiến Hòa và ông Đỗ Hữu Huy được chỉ định tiếp tục đảm nhiệm chức danh này nhiệm kỳ 2025-2030. Chỉ định ông Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.
Chiều cùng ngày, Đại hội sẽ tiến hành thảo luận tại các Tổ thảo luận các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
