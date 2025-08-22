(VTC News) -

Chiều 22/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Ông Nguyễn Toàn Thắng được giao giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp-Môi trường, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Trước đó, vào tháng 7, ông Nguyễn Minh Nhựt được Chủ tịch UBND TP.HCM giao quyền Giám đốc Sở này cho đến khi UBND TP.HCM ban hành quyết định bổ nhiệm Giám đốc chính thức theo quy định.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định Giám đốc Sở Nông nghiệp-Môi trường cho ông Nguyễn Toàn Thắng. (Ảnh: Cổng TT TP.HCM)

Ông Nguyễn Toàn Thắng sinh năm 1977, Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025. Trước khi nhậm nhiệm vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp-Môi trường TP.HCM, ông làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tháng 5 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Toàn Thắng làm Giám đốc Sở Nông nghiệp-Môi trường TP.HCM (cũ) sao khi hợp nhất sợ Tài Nguyên - Môi trường và Sở Nông nghiệp PTNT.

Trước đó ông từng trải qua các chức vụ Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND quận 12 (cũ).

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Minh Trí - Thành ủy viên, Phó Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - giữ chức Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho rằng, lĩnh vực nông nghiệp-môi trường cũng như hoạt động các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP hết sức quan trọng, nặng nề, trong bối cảnh TP.HCM vừa mở rộng với Bình Dương và Bà Rịa- Vũng Tàu.

Đặc biệt là ở lĩnh vực nông nghiệp- môi trường TP còn tồn đọng nhiều công việc cần phải xử lý gấp, như thẩm định giá đất các dự án; tháo gỡ khó khăn cho các dự án…và yêu cầu các cán bộ được bổ nhiệm bắt tay ngay, không để công việc bị gián đoạn.