(VTC News) -

Sáng 25/8, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Trần Lưu Quang thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị sẽ thay vị trí của ông Trần Lưu Quang tại Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Quyết định điều động, phân công và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ được trao vào chiều nay 25/8, tại trụ sở Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. (Ảnh: Cổng Thông tin TP.HCM)

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, quê ở tỉnh Cà Mau, có trình độ Tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo ở Chính phủ, địa phương và đã tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII.

Ông Nghị là một trong những thành viên trẻ của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ.

Ông Nguyễn Thanh Nghị bắt đầu sự nghiệp từ vị trí giảng viên Trường đại học Kiến trúc TP.HCM, rồi làm Trưởng ban Quản lý đào tạo sau đại học và quan hệ quốc tế, Phó hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc TP.HCM.

Tháng 11/2011, ông Nghị làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tháng 2/2014, ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang. Tháng 10/2015, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Tháng 10/2020, ông Nguyễn Thanh Nghị trở lại Bộ Xây dựng, giữ chức Thứ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Từ tháng 1/2025 đến nay, ông Nguyễn Thanh Nghị làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Ngày 20/8/2025, tại đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM lần thứ nhất - nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Thanh Nghị được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội; định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội.