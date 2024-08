Ông Nguyễn Đức Dũng làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

(VTC News) -

Sáng 14/8, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X khai mạc kỳ họp thứ 25, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để thực hiện công tác bầu cử nhân sự theo thẩm quyền.

Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% (47/47 đại biểu có mặt), ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trước đó, ngày 22/7, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín công bố công văn của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý giới thiệu Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả, 100% Tỉnh ủy viên có mặt đã bỏ phiếu thống nhất bầu ông Nguyễn Đức Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng (57 tuổi), quê xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (nay là phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi); trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành tội phạm học và điều tra tội phạm (Học viện Cảnh sát nhân dân); trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Nguyễn Đức Dũng từng trải qua các chức vụ: Phó Trưởng phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam; Phó trưởng Công an huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam; Trưởng phòng Bảo vệ chính trị; Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam; Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Từ tháng 3/2020, ông được Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XII) chuẩn y chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2015-2020; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 7/2024, ông Nguyễn Đức Dũng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.