Ông Lê Quang Mạnh thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội

Tại cuộc họp chiều 29/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội.

Ông Mạnh được phân công chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh này.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh liên quan, điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê quán TP Hà Nội. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Quang Mạnh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông có thời gian dài công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từng giữ các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 6/2019, ông Lê Quang Mạnh được phân công giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Sau đó, ông được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ngày 22/5/2024, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV.

Sau khi thực hiện sắp bộ máy của các cơ quan Quốc hội, ông Mạnh giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.