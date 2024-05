Ông Lê Minh Trí: Có sự cấu kết tinh vi giữa cán bộ Nhà nước với công ty tư nhân

(VTC News) -

Nội dung trên được Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đề cập tại báo cáo gửi Quốc hội về công tác của ngành kiểm sát (số liệu từ ngày 1/10/2023 đến ngày 31/3/2024).

Đề cập tới tội phạm tham nhũng, chức vụ, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho biết đã khởi tố mới 468 vụ (tăng 2%).

"Các cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ án lớn, tính chất tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Nhiều vụ liên quan đến các Bộ, ngành, địa phương, có sự cấu kết chặt chẽ, tinh vi giữa cán bộ Nhà nước với các công ty, doanh nghiệp tư nhân, trong các lĩnh vực quản lý đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, kinh doanh xăng dầu", báo cáo nêu rõ.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí. (Ảnh: quochoi.vn)

Báo cáo của Viện trưởng Lê Minh Trí dẫn một số vụ án điển hình, như: vụ vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan; vụ vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan.

Hay vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố; vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil...

Một loại tội phạm khác cũng được Viện trưởng VKSND tối cao đề cập là xâm phạm hoạt động tư pháp. Trong kỳ báo cáo, cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 36 vụ (tăng 24,1%), chủ yếu liên quan các hành vi nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản.

Báo cáo dẫn chứng một số vụ điển hình như: điều tra viên, cán bộ điều tra cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) nhận hối lộ 1,3 tỷ đồng giúp các bị can tại ngoại; vụ Nguyễn Văn Bi, chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã thu tiền của người phải thi hành án nhưng chiếm đoạt 608 triệu đồng để sử dụng cá nhân...

Đáng chú ý, trong hoạt động điều tra vụ án hình sự và tạm giữ, tạm giam, Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cơ quan điều tra các cấp và cơ sở giam giữ còn để xảy ra những vi phạm pháp luật trong hoạt động khởi tố, điều tra vụ án hình sự.

Một số vi phạm điển hình được liệt kê như không thụ lý giải quyết hoặc thụ lý giải quyết không đúng thẩm quyền một số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, vi phạm thời hạn điều tra hay vi phạm pháp luật trong việc thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng...

Ông Lê Minh Trí cũng lưu ý còn để xảy ra việc người bị tạm giữ, người bị tạm giam trốn, chết do tự sát, cất giấu, sử dụng vật cấm tại nơi giam, giữ, trong đó có sự giúp sức của cán bộ, chiến sĩ…

Theo báo cáo, trong 6 tháng qua, Cơ quan điều tra VKSND tối cao thụ lý, điều tra 33 vụ/71 bị can nguyên là công chức ngành Công an để xử lý về các tội: nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; giả mạo trong công tác; dùng nhục hình; làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc.

Trong số này, có một bị can bị truy tố về tội dùng nhục hình; 26 bị can bị truy tố trong 10 vụ án về tội nhận hối lộ.

Báo cáo cũng cho hay, ngành Kiểm sát phát hiện một số vi phạm, thiếu sót của công chức, kiểm sát viên trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố điều tra 3 vụ với 6 bị can là công chức ngành kiểm sát về nhận hối lộ.

Trong hoạt động xét xử, ngành Kiểm sát phát hiện một số tòa án còn để xảy ra những vi phạm pháp luật, như vi phạm về thời hạn chuẩn bị xét xử, hoãn phiên tòa; gửi, tống đạt bản án, quyết định của Tòa án; vi phạm trong việc thụ lý hoặc trả lại đơn khởi kiện, yêu cầu; nhiều bản án, quyết định có vi phạm, sai sót…

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã thụ lý, điều tra 6 vụ với 6 bị can là công chức ngành tòa án về các tội nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc. Đáng chú ý, trong số này có 4 vụ với 4 bị can nhận hối lộ.

Ngoài ra, cơ quan này cũng điều tra 11 vụ với 11 bị can là công chức cơ quan thi hành án dân sự về các tội tham ô tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản... Trong đó, có 3 vụ với 3 bị can phạm tội tham ô tài sản.