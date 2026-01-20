  • Bình luận

Ông Kim Jong Un cách chức tại chỗ một phó thủ tướng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa cách chức một phó thủ tướng nội các nước này, lý do liên quan đến trách nhiệm điều hành, gây thiệt hại cho dự án.

Tại lễ khánh thành dự án hiện đại hóa giai đoạn 1 của Tổ hợp Cơ khí Ryongsong diễn ra ngày 19/1, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quyết định miễn nhiệm một phó thủ tướng với lý do liên quan đến trách nhiệm điều hành, gây khó khăn và thiệt hại kinh tế cho dự án.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, ông Kim Jong-un nói rằng quá trình triển khai dự án gặp “khó khăn đáng kể” và gây ra “không ít tổn thất kinh tế” do “sự thiếu trách nhiệm của một số cán bộ lãnh đạo”. Trên cơ sở đó, vị lãnh đạo Triều Tiên miễn nhiệm ngay tại chỗ đối với Phó Thủ tướng nội các Yang Sung-ho, người phụ trách công tác xây dựng trong ngành cơ khí.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự lễ khánh thành dự án hiện đại hóa giai đoạn 1 của Tổ hợp Cơ khí Longseong.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự lễ khánh thành dự án hiện đại hóa giai đoạn 1 của Tổ hợp Cơ khí Longseong.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhận định ông Yang Sung-ho “không phù hợp” để đảm nhiệm nhiệm vụ quan trọng này và đề nghị Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự khác thay thế.

Hiện phía Triều Tiên chưa công bố thêm thông tin về người sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Thủ tướng nội các thay ông Yang Sung-ho.

(Nguồn: Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh)

