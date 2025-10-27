Ông Đinh La Thăng đang chấp hành án phạt tù, không còn tài sản để khắc phục

(VTC News) -

Chiều 27/10, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo thường kỳ quý III/2025. Tại họp báo, bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án Dân sự, Bộ Tư pháp thông tin về việc thi hành án dân sự của ông Đinh La Thăng.

"Theo bản án, ông Đinh La Thăng phải liên đới cùng các đồng phạm thi hành 3 vụ án, trong đó riêng với ông Đinh La Thăng phải thi hành tổng số 830.307.000.000 đồng, đã thi hành xong 4,597 tỷ đồng, còn phải thi hành 825.710.000.000 đồng", bà Hoa cho hay.

Bà Trần Thị Phương Hoa trả lời câu hỏi báo chí.

Nêu về khó khăn vướng mắc trong vụ án này, bà Hoa cho biết, ông Đinh La Thăng đang chấp hành án phạt tù, tài sản không đủ để thực hiện nghĩa vụ.

Qua xác minh của cơ quan thi hành án dân sự, ông Đinh La Thăng chỉ có duy nhất một tài sản chung với vợ là căn hộ ở khu đô thị Mỹ Đình, tài sản này cơ quan thi hành án dân sự đã xử lý. Hiện nay ông Đinh La Thăng không còn tài sản nào khác.

"Cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục xác minh, khi nào phát hiện có tài sản sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật", bà Trần Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Tháng 12/2017, ông Đinh La Thăng bị khởi tố, bắt tạm giam. Sau đó bị tuyên phải thi hành tổng cộng mức án 30 năm tù (mức án cao nhất với tù có thời hạn) trong các vụ: sai phạm xảy ra tại PVN và PVC; vụ án liên quan cao tốc Trung Lương - TP.HCM; vụ Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng liên quan dự án Ethanol Phú Thọ.

Về trách nhiệm dân sự, ông Đinh La Thăng bị buộc phải bồi thường tổng cộng hơn 830 tỷ đồng.