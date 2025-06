Oh My Ghost Clients: Lịch chiếu, nội dung và diễn viên tham gia

(VTC News) -

Nội dung Oh My Ghost Clients

Bộ phim mới của đài MBC (Hàn Quốc), Thân chủ ma của tôi (tên khác: Ma ơi, kiện ai?, tựa tiếng Anh: Oh My Ghost Clients) với Jung Kyung Ho, Seol In Ah và Cha Hak Yeon đóng chính đã chính thức lên sóng ngày 30/05.

Oh My Ghost Clients kể về Noh Moo Jin (Jung Kyung Ho thủ vai), luật sư lao động bất ngờ có khả năng nhìn thấy linh hồn. Anh cùng các cộng sự của mình quyết tâm giúp đỡ những người lao động đã chết oan giải quyết các vấn đề còn khúc mắc của họ.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau hai năm vắng bóng của ngôi sao Những bác sĩ tài hoa Jung Kyung Ho. Khởi đầu khả quan với mức rating 4,1% ở toàn quốc – con số đáng mừng sau cú hụt chân của MBC mang tên Hội bạn trai của Bunny.

Điều hấp dẫn dễ thấy về Oh My Ghost Clients là phong cách hài hước nhẹ nhàng, tiết tấu chia từng phi vụ theo tập dễ xem, và giỏi nắm bắt thị hiếu của khán giả khi đưa vào vai cameo thú vị ngay từ tập đầu, nhưng ẩn sau đó còn là thông điệp lịch sử có sức nặng, để lại dư âm sâu sắc trong lòng người xem ngay từ 2 tập đầu tiên: Phim mang lên màn ảnh nhỏ nhà hoạt động có thật trong lịch sử Hàn Quốc, Jeon Tae Il.

Diễn viên Oh My Ghost Clients

Jung Kyung Ho thủ vai No Mu Jin

Phim "Oh My Ghost Clients" quy tụ dàn diễn viên tài năng, mang đến những nhân vật độc đáo và hấp dẫn. Jung Kyung Ho thủ vai No Mu Jin, một luật sư lao động có khả năng nhìn thấy ma.

Dù sống mà không có ý thức lịch sử hay nhận thức xã hội, No Mu Jin lang thang tại các công trường lao động để kiếm tiền thuê văn phòng. Sau khi thoát khỏi lằn ranh của cái chết, anh bắt đầu trưởng thành khi giải quyết các vấn đề lao động mà những linh hồn yêu cầu, thường xuyên trong tình trạng khóc lóc và ăn mù tạt.

Seol In Ah thủ vai Na Hui Ju

Seol In Ah vào vai Na Hui Ju, người đứng sau sự thất bại của văn phòng No Mu Jin và là chị dâu của anh. Hui Ju không có công việc cụ thể nhưng rất nhanh nhạy trong các vấn đề kiếm tiền, với khả năng phán đoán xuất sắc và kỹ năng chiến đấu dũng mãnh.

Cha Hak Yeon thủ vai Ko Gyeon U

Cha Hak Yeon thủ vai Ko Gyeon U, một nhà sản xuất video xuất phát từ nghề phóng viên. Với chiều cao nổi bật và vẻ ngoài điển trai, anh có tính cách hài hước và khiếu hài hước khó lường. Dù các video của anh thường chú trọng đến "lượt xem" hơn là "ý nghĩa," Ko Gyeon U cũng có tâm hồn trong sáng, dễ bị cảm động bởi những câu chuyện ma.

Lịch chiếu phim Oh My Ghost Clients

Oh My Ghost Clients đang được kỳ vọng tiếp tục là một trong những bộ phim Hàn đáng xem của năm 2025.

Bạn có thể theo dõi Oh My Ghost Clients trực tiếp tại Việt Nam qua hai nền tảng FPT Play hoặc VieON, để theo dõi phim sẽ khai thác những thông điệp ý nghĩa nào tiếp theo. Phim có tập mới vào mỗi tối Thứ Sáu – Thứ Bảy hàng tuần.