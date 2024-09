Ô tô tập lái đi tốc độ dưới quy định có bị phạt?

(VTC News) -

Theo Khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng khi điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép.

Ô tô tập lái chạy dưới tốc độ quy định bị xử phạt như phương tiện khác vi phạm. (Ảnh minh họa).

Điều này có nghĩa là người điều khiển xe ô tô hoặc các loại xe tương tự ô tô sẽ phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ quy định tốc độ tối thiểu trên các đoạn đường có quy định cụ thể về tốc độ tối thiểu.

Vi phạm hành vi này sẽ bị xử phạt một khoản tiền phạt tương đối nặng, nhằm tăng cường an toàn giao thông và giảm nguy cơ xảy ra tai nạn do tốc độ chưa đảm bảo an toàn.

Đối với xe tập lái, pháp luật hiện hành không có quy định cấm xe tập lái đi vào đường cao tốc. Tuy nhiên việc giáo viên hướng dẫn cho học viên, người chưa có giấy phép lái xe vào cao tốc để chạy DAT (học viên thực hành lái xe trên đường với sự giám sát của thiết bị DAT) hoặc quen đường là rất nguy hiểm, vì các hạng mục quy định trong nội dung chạy DAT không yêu cầu phải có km nào chạy trên cao tốc.

Bên cạnh đó, cao tốc là loại hình giao thông đặc biệt, lưu thông tốc độ cao, xử lý phải bình tĩnh, chuẩn xác do vậy đòi hỏi người có kinh nghiệm lái xe, trong khi học viên chưa có kinh nghiệm, kỹ năng đó.

Do đó, nếu xe đang dạy lái, có học viên đang tập lái mà đi vào cao tốc là sai quy định, đi chậm hơn tốc độ cho phép cũng bị phạt. Do vậy, với xe tập lái vi phạm, ngoài việc bị xử phạt như đi vào đường cấm thì cả giáo viên giảng dạy cũng bị phạt.

Trường hợp xe tập lái nhưng không do học viên lái thì họ được tham gia giao thông bình thường như những xe khác và bị xử phạt như phương tiện khác vi phạm chạy dưới tốc độ quy định.