Ô tô tải tông loạt xe ở Hà Nội, nhân chứng kể giây phút thoát nạn

Anh Kiên kể, khoảng 19h45 ngày 5/11, vừa bước lên bậc thềm nhà, anh bàng hoàng thấy ô tô tải lao đến, tông liên tiếp vào nhiều xe.

“Lúc đó mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Tôi nghe tiếng va chạm mạnh bên ngoài, ngay sau đó chiếc ô tô tải lao tới. Thùng xe đập mạnh vào hiên nhà hàng xóm, khiến gạch và đèn trang trí rơi lả tả, rồi tiếp tục tông thẳng vào một cô gái vừa dắt xe máy ra khỏi nhà”, anh Trần Trọng Kiên nhớ lại.

Xe máy bị ô tô tải kẹp trúng khiến nhiều bộ phận bị gãy rời. (Ảnh: Đình Hiếu)

Xe máy vỡ nát nhiều bộ phận sau khi bị ô tô tải tông trúng. (Ảnh: Đình Hiếu)

Cũng theo anh Kiên, nếu bước lên bậc thềm chậm vài giây, có lẽ anh đã bị ô tô tải tông trúng. Cô gái sống ở ngôi nhà đối diện vừa dắt xe máy ra khỏi cửa thì không may mắn như anh.

“Xe ô tô tải kẹp vào chân cô gái, khiến cô ấy kêu khóc rất to. Một người đàn ông khác đang đỗ xe máy ở phía bên phải đường cũng bị hất ngã vào cửa nhà dân, may mắn thoát nạn,” anh Kiên kể lại.

Gạch và đèn trang trí ở hiên nhà số 70 bị vỡ sau cú va chạm. (Ảnh: Đình Hiếu)

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Đình Hiếu)

Sống cạnh nhà anh Kiên, chủ ngôi nhà số 70 (tổ 30, ngõ 197 đường Hoàng Mai) cho biết, ông không ngờ có ngày ô tô tải lại lao vào va quệt, làm vỡ gạch và đèn trang trí ở hiên nhà mình.

“Ngõ này rất nhỏ, bình thường không có ô tô tải đi vào. Thi thoảng lắm, vào ban đêm, nếu có ai chuyển nhà đến hoặc đi thì mới có xe vào chở đồ”, người đàn ông, chủ nhà số 70, chia sẻ.

Ô tô con bị xe tải đẩy đi khoảng 20m so với vị trí ban đầu. (Ảnh: Đình Hiếu)

Cũng trong tâm trạng bàng hoàng, người phụ nữ bán tạp hóa ở đầu ngõ 197 đường Hoàng Mai cho biết, khi đang ăn cơm trong nhà, bà bất ngờ nghe tiếng động lớn. Vừa chạy ra đến cửa, bà thấy xe tải đã tông trúng hai ô tô con và một xe máy điện, rồi lao nhanh về phía ngõ 92 Mai Động.

“Tôi chưa kịp định hình chuyện gì thì thấy ô tô con mang biển số 30E-352.XX bị đẩy đi khoảng 20m. Nhiều thanh niên chạy theo phía sau hô hoán, yêu cầu tài xế dừng lại nhưng không được”, người phụ nữ kể lại.

Trong ngõ 197 đường Hoàng Mai có 4 xe máy bị hư hỏng nặng do xe tải tông trúng. (Ảnh: Đình Hiếu)

Theo thống kê của Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội), trong ngõ 197 đường Hoàng Mai, ô tô tải đã tông trúng 2 ô tô con và 4 xe máy, khiến 1 người bị thương.

Trên đường bỏ chạy, xe này tiếp tục va chạm với 2 người đi xe máy trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (đường Giải Phóng), làm thêm 1 người bị thương.

Ô tô tải gây tai nạn bị bỏ lại ở ngõ 785 Trương Định. (Ảnh: Đình Hiếu)

Thùng xe bị móp méo, hư hỏng nặng. (Ảnh: Đình Hiếu)

Đến khoảng 20h cùng ngày, người dân phát hiện tài xế xe tải bỏ lại phương tiện trước cửa số nhà 20, ngõ 785 Trương Định (phường Hoàng Mai, Hà Nội) rồi rời khỏi hiện trường.

Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố truy tìm tài xế và điều tra, làm rõ vụ tai nạn.