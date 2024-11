Ô tô sản xuất trong nước đạt đỉnh, xe mới dồi dào cho đợt cao điểm cuối năm

Theo báo cáo mới công bố của Tổng cục Thống kê, trong tháng 10 vừa qua ước tính đã có tổng cộng 56.301 chiếc ô tô mới bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam. Con số này tăng nhẹ 3,3% so với tháng 9 (với 54.505 chiếc).

Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 10 ước đạt 38.200 chiếc, tăng 5,8% so với tháng 9 (36.100 chiếc) và tăng tới 22,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Đây là tháng có sản lượng cao nhất từ đầu năm 2024 đến nay. Tổng cộng 10 tháng đầu năm 2024, lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 281.400 chiếc, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Lượng ô tô sản xuất trong nước đạt đỉnh trong tháng 10. (Ảnh đồ hoạ: Hoàng Hiệp)

Dù vẫn duy trì ở mức cao trong tháng 10, nhưng so với tháng trước, lượng ô tô nhập lại có phần chững lại. Cụ thể, lượng xe nhập khẩu về nước tháng 10 ước đạt 18.101 chiếc với giá trị kim ngạch đạt 374 triệu USD, giảm nhẹ so với số lượng 18.405 chiếc và giá trị 378 triệu USD của tháng 9; nhưng vẫn tăng rất mạnh tới 88,3% về lượng và 46,7% về giá trị so với tháng 10/2023.

Tổng cộng số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong 10 tháng đầu năm 2024 ước đạt 143.084 chiếc với giá trị 2,937 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2023, con số này đã tăng mạnh 37,8% về lượng nhưng chỉ tăng 19,1% về giá trị.

Lượng xe mới đang dồi dào, sẵn sàng cho đợt cao điểm từ nay đến cuối năm. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Các chuyên gia về thị trường ô tô đánh giá, việc các nhà sản xuất trong nước tăng mạnh sản lượng trong tháng 10 vừa qua là điều dễ hiểu, bởi đây thường là thời điểm cần tăng tốc nhằm tạo nguồn cung dồi dào cho thị trường trong những tháng cao điểm cuối năm.

Ngoài ra, chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ chỉ áp dụng đến hết tháng 11 cũng khiến lượng mua xe sản xuất trong nước mới tăng đột biến trong tháng này.