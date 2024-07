Ô tô nổ lốp, đâm vào đuôi xe con trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(VTC News) -

Chiều 14/7, đại dện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng xảy ra vụ va chạm giữa 2 ô tô khiến 2 xe bị hư hỏng nặng.

Cụ thể, khoảng 14h30 cùng ngày, tại Km44+600 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo hướng về Hà Nội thuộc địa phận xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc, Hải Dương), ô tô BKS 30G-113.06 do anh Ngô Hoàng Anh cầm lái bất ngờ bị nổ lốp trước bên phụ.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: T.A - OFFB)

Chiếc xe của anh Ngô Hoàng Anh đâm vào đuôi xe ô tô 30H-450.90 do anh Nguyễn Hữu Phi (trú phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm lái.

Vụ va chạm khiến 2 ô tô hư hỏng nặng. Lái xe cùng người nhà đi trên 2 xe đều an toàn.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, phối hợp Công an huyện Gia Lộc điều tra giải quyết theo quy định.

Trước đó, lúc gần 9h ngày 11/7, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chiều đi Hải Phòng, thuộc địa phận thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe ô tô đi cùng chiều. Vụ va chạm khiến 2 tài xế thiệt mạng, 11 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Xác định nguyên nhân ban đầu, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, xe ô tô BKS 15F - 006.78 do anh Q.V.L cầm lái, trên xe chở 11 người va chạm vào phía sau, cùng chiều với xe ô tô BKS 38C - 195.83 do anh Đặng Quốc Hoàng làm tài xế phanh gấp. Sau va chạm, hai xe ô tô dừng xe trên làn đường số 1.

Anh Đặng Quốc Hoàng và anh T.T.A sau đó xuống xe tranh cãi với anh Q.V.L tại khu vực đầu xe ô tô BKS 15F - 006.78 thì bị xe ô tô BKS 30K - 757.00 do Trần Ngọc Thế lái, đi cùng chiều và đâm vào phía sau xe ô tô BKS 15F - 006.78, đẩy xe ô tô BKS 15F - 006.78 đâm vào anh T.T.A và anh Q.V.L khiến 2 người này thiệt mạng.

Kết quả xét nghiệm cho biết, cả 3 lái xe đều không có nồng độ cồn.