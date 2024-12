Ô tô đầu kéo chở than từ Lào lao xuống vực sâu ở Thừa Thiên - Huế

(VTC News) -

Từ đêm qua đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn vụ ô tô đầu kéo chở than lao xuống vực.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 21h30 ngày 4/12 tại km72+200 Quốc lộ 49, khu vực đèo Mỏ Quạ. Thời điểm này, ô tô đầu kéo 15C-131.xx kéo theo rơ moóc chưa rõ biển số do anh P.C.N. (SN 1975, trú tại xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) cầm lái lưu thông theo hướng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (huyện Đakrông, Quảng Trị) về Thừa Thiên - Huế.

Hiện trường nơi chiếc ô tô đầu kéo lao xuống vực (Ảnh: LLCNCC)

Khi đến địa điểm kể trên, chưa rõ nguyên nhân gì mà chiếc xe tự lao xuống vực sâu theo hướng taluy âm bên trái đường.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên thùng rơ moóc xe đầu kéo chở khá nhiều than. Đây là loại than có nguồn gốc từ Lào được vận chuyển về Việt Nam thông qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị).

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. (Ảnh: LLCNCC)

Một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ngay trong đêm 4/2, tài xế P.C.N được lực lượng chức năng tìm thấy trong cabin xe trong tình trạng bị thương nặng và được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Trong sáng nay (5/2), lực lượng chức năng đưa phương tiện đến hiện trường để tính phương án đưa chiếc xe gặp nạn lên khỏi vực sâu.

Được biết khu vực xảy ra vụ tai nạn là đoạn đường đèo dốc quanh co, bên dưới có vực sâu. Tại đèo Mỏ Quạ từng xảy ra vụ va chạm giữa xe tải và xe máy cách đây 2 năm, khiến 4 người rơi xuống vực tử vong.