Ô tô con tông liên hoàn trên phố Hà Nội, 3 người bị thương

(VTC News) -

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra lúc 12h39 ngày 30/1, trên phố Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt, Hà Nội), khiến 3 người bị thương.

Thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 29A-401.XX (chưa xác định tài xế cầm lái) đi trên phố Lê Trọng Tấn theo hướng đi phố Nguyễn Lân.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người bị thương.

Khi đến khu vực đối diện số nhà 210, chiếc xe này bất ngờ tông vào 2 ô tô và 4 xe máy đang chạy trên đường. Cú va chạm mạnh khiến 7 phương tiện hư hỏng nặng. Ba người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

“Tài xế ô tô biển kiểm soát 29A-401.XX hiện chưa làm việc với cơ quan chức năng”, đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 thông tin.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cách đây 3 tuần, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến một người tử vong. Theo đó, lúc 5h45 ngày 10/1, ô tô 5 chỗ do bà Phan Thị Th. (SN 1960, ở phường Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm lái, đi trên cầu vượt Vọng, đường Giải Phóng, chiều từ phố Phương Mai hướng Nguyễn An Ninh.

Khi tới cột đèn ĐT7/11, ô tô của bà Th. va chạm với xe máy do ông Trần Thanh H. (SN 1963, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) đi cùng chiều phía trước.

Sau đó, ô tô tiếp tục đâm vào 2 ô tô khác đi cùng chiều. Vụ tai nạn khiến ông H. tử vong tại chỗ, 4 phương tiện hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu do bà Th. buồn ngủ đạp nhầm chân ga gây ra vụ tai nạn.