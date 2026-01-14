Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, 10 người thương vong

(VTC News) -

Ngày 14/1, Cục CSGT thông tin vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 10 người thương vong tại địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Thời điểm xảy ra tai nạn khoảng 3h40 cùng ngày, tại Km 334+300 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn (hướng Thanh Hoá - Hà Nội), thuộc xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hoá.

Vụ tai nạn giữa 3 ô tô khiến 4 người chết, 6 người bị thương.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra giữa 3 xe chạy cùng chiều, gồm: ô tô đầu kéo biển số 36C-111.xx kéo rơ moóc biển số 36RM-001.xx do tài xế Trịnh Khắc H. (SN 1989, trú tại Thanh Hoá) cầm lái; xe khách (loại 15 chỗ) biển số 38C-229.xx do lái xe Phan Văn T. (SN 1986, trú tại Đồng Lộc, Hà Tĩnh) điều khiển, trên xe có 11 hành khách và ô tô đầu kéo biển số 35A-463.xx kéo theo rơ moóc biển số 35RM-005.xx do Bùi Văn H. (SN 1990, trú tại Phú Sơn, Ninh Bình) điều khiển.

Cú va chạm làm 4 người bị chết, 6 người bị thương (4 người bị thương nhẹ, 2 người thương tích nặng), 3 xe ô tô hư hỏng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá đang phối hợp cùng Đội 3, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và giải quyết vụ việc.