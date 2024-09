Ô tô bị vùi lấp ở Cao Bằng: Tạm dừng vận tải hành khách

(VTC News) -

Sáng 10/9, Sở Giao thông Vận tải Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa có Thông báo số 2608/TB-SGTVT về việc ứng phó với bão số 3 đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 9/9/2024 Cao Bằng tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, xe tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng đối với vùng cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún tại khu vực các huyện: Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm và các huyện: Hạ Lang, Hà Quảng, Hòa An cho đến khi có thông báo mới.

HIện trường vụ sạt lở đẩy ô tô khách, 1 xe ô tô con cùng nhiều xe máy đang lưu thông xuống suối ở Cao Bằng.

Đối với các phương tiện đang trên hành trình khai thác khẩn trương đưa phương tiện về nơi đỗ xe đảm bảo an toàn, trừ phương tiện đưa người đi cấp cứu, phương tiện được huy động phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đối với xe hợp đồng phải thực hiện hợp đồng trong khoản thời gian trên, đơn vị khai thác trao đổi, đàm phám với người thuê xe, trường hợp bắt buộc phải thực hiện hợp đồng thì đơn vị khai thác phải có biện pháp để đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách. Đối với các vùng cảnh báo ít nguy cơ thì đề nghị các phương tiện hạn chế lưu thông và có biện pháp đảm bảo an toàn.

Đối với các tuyến xe khách liên tỉnh có bến đi, bến đến tại tỉnh Cao Bằng, hạn chế lưu thông, thực hiện các phương án đảm bảo ATGT cao nhất. Sở GTVT Cao Bằng cũng lưu ý, đối với các đơn vị vận tải hàng hóa, chủ động theo dõi có phương án không lưu thông vào những tuyến đường ngập nước, tuyến đường có nguy cơ sạt lở; thường xuyên giám sát, nhắc nhở lái xe giảm tốc độ đến mức cần thiết để phòng, tránh tai nạn do trời mưa, gió to và cây đổ…

Thông báo được đưa ra sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng tại xảy ra lúc 5h45’ tại Km180+680 Quốc lộ 34 (thuộc xóm Khuổi Ngọa, xã Ca Thành), một vụ sạt lở đất đã đẩy ô tô khách, 1 xe ô tô con cùng nhiều xe máy đang lưu thông xuống suối. Hiện lực lượng cứu hộ đã tìm được 7 người chết, 1 người bị thương và vẫn còn nhiều người mất tích.