Ô tô 7 chỗ tông xe máy rồi đâm gãy trụ điện, 3 người bị thương

(VTC News) -

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30, ngày 16/9, ô tô 7 chỗ chạy trên đường Trường Chinh hướng từ ngã tư Bảy Hiền về mũi tàu Cộng Hòa.

Khi đến giao lộ với đường Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình, TP.HCM), ô tô tông trúng một xe máy chạy cùng chiều, húc gãy dải phân cách thép, lao lên vỉa hè, đâm thêm một xe khác trước khi làm gãy trụ điện và tủ điện ven đường.

Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người bị thương.

Tại hiện trường, xe máy bị hất văng xa hơn 10 m, phần đầu ô tô biến dạng, dải phân cách gãy nát nằm vương vãi. Cú va chạm mạnh khiến khu vực bị mất điện cục bộ.

Tai nạn làm người đàn ông trung niên đi xe máy chấn thương nặng, hai người trên ô tô cũng bị thương. Các nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Mỹ Đức.

Nhân chứng cho biết ô tô chạy tốc độ cao trước khi gây tai nạn.

CSGT đã phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc. Sự cố khiến tuyến đường Trường Chinh qua khu vực này ùn tắc nhiều giờ.