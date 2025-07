NXB Giáo dục Việt Nam về đích sớm cung ứng SGK cho năm học mới

(VTC News) -

Sáng 31/7, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cho biết, đến thời điểm hiện tại NXBGDVN đã cung ứng 157,8 triệu bản SGK (đạt 98%) theo kế hoạch đề ra, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường, cung ứng đầy đủ, kịp thời SGK cho học sinh, giáo viên trên cả nước trước khi bước vào năm học mới.

Theo kế hoạch ban đầu, NXBGDVN sẽ hoàn thành việc in ấn, cung ứng khoảng 160,8 triệu bản sách giáo khoa trước ngày 15/8, trong đó 2-3% sản lượng dự trữ để sử dụng trong trường hợp phát sinh đột xuất, thiên tai, bão lũ… Đến nay, mục tiêu đã hoàn thành, sớm 15 ngày. “Đây là nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo, người lao động và các đơn vị thuộc nhà xuất bản. Từ khâu biên soạn, in ấn đến phân phối… đều tăng tốc với mục tiêu không để học sinh nào thiếu sách trong ngày tựu trường”, đại diện Nhà xuất bản nhấn mạnh.

Năm học 2025–2026 là năm thứ hai toàn bộ các cấp học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, với danh mục sách giáo khoa cơ bản đã được chọn ổn định. Thị trường sách giáo khoa vì thế cũng sớm sôi động hơn thường lệ. Nhiều phụ huynh chủ động mua sách cho con ngay từ đầu hè.

Để cung ứng đủ sách trước năm học mới, NXBGDVN đã xây dựng kế hoạch in sách giáo khoa từ rất sớm để tổ chức công tác in - nhập kho kịp thời phục vụ nhu cầu phát hành và hiện đang tích cực, khẩn trương tổ chức công tác in - nhập kho và cung ứng sách giáo khoa tới các địa phương.

Phụ huynh có thể mua sách tại hệ thống cửa hàng của NXBGDVN và các đơn vị thành viên, các công ty sách - thiết bị trường học địa phương. Dưới đây là danh sách các cửa hàng trong hệ thống đã được thông tin trên website của NXBGVN nhằm hỗ trợ khách hàng tìm mua sách giáo khoa thuận lợi, tránh mua sách tại các nguồn trôi nổi trên thị trường, sách không rõ nguồn gốc:

https://nxbgd.vn/Attachments/files/PDF/He%20thong%20cua%20hang%20toan%20quoc%202025-2026.pdf

Để chuẩn bị cho năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng gửi văn bản yêu cầu tăng cường công tác quản lý về việc lựa chọn, hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, đảm bảo quyền lựa chọn sách giáo khoa thuộc về các cơ sở giáo dục phổ thông, trên nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, tôn trọng ý kiến chuyên môn của giáo viên, vì quyền lợi của học sinh và sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông, trong quá trình sử dụng sách giáo khoa tổng hợp và báo cáo các nội dung, ngữ liệu cần điều chỉnh trong sách giáo khoa của các môn học và hoạt động giáo dục (nếu có), Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc bổ sung, điều chỉnh danh mục sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện theo quy định trên nguyên tắc tôn trọng ý kiến đề xuất của giáo viên về chuyên môn.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra về việc tổ chức lựa chọn và sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, khuyết điểm (nếu có) đồng thời nhân rộng, biểu dương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, có phương án sử dụng hiệu quả sách giáo khoa để nâng cao chất lượng dạy học.