NXB Giáo dục Việt Nam giới thiệu bộ sách dạy tài chính cho học sinh phổ thông

(VTC News) -

Đây là lần đầu tiên một bộ sách dạy tài chính cho 12 lớp học sinh phổ thông đã được biên soạn và phát hành.

Ngày 18/8, NXB Giáo dục Việt Nam phối hợp với Công ty sách Tân Việt – Nhà sách Tân Việt tổ chức chương trình giới thiệu bộ sách “Giáo dục tài chính”.

Bộ sách Giáo dục tài chính do Th.S Lê Thị Thúy Sen biên soạn, lần đầu tiên xây dựng hệ thống kiến thức tài chính học đường toàn diện, phù hợp Chương trình giáo dục phổ thông 2018, kết hợp giữa lý thuyết tài chính – ngân hàng và các giá trị văn hóa, đạo đức, kỹ năng sống.

Bà Lê Thị Thúy Sen từng được biết đến là tác giả cuốn “Khéo khôn với tiền – Tránh những ưu phiền” – một ấn phẩm giáo dục kỹ năng tài chính cá nhân nổi bật nhất tại Việt Nam.

Các diễn giả tọa đàm tại Chương trình.

Phát biểu tại Chương trình, ông Nguyễn Tiến Thanh – Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc nhấn mạnh: "Bộ sách Giáo dục tài chính không chỉ là một sản phẩm xuất bản, mà còn là tâm huyết, là niềm tin của NXBGDVN gửi đến thế hệ trẻ Việt Nam". Ông hi vọng những bài học tài chính giản dị sẽ giúp các em dần hình thành tư duy tài chính vững vàng, biết quản lý tiền một cách thông minh, nhân văn và có trách nhiệm. Bộ sách sẽ là tài liệu học tập bổ ích, là hành trang quý giá, người bạn đồng hành thân thiết của các em trên đường trưởng thành.

“Giáo dục tài chính” là bộ sách dành cho học sinh lớp 1 đến 12, thiết kế hiện đại, in bốn màu, khổ 19x26,5cm. Bộ sách xuất bản năm 2025 với giá bán từ 20.000 – 28.000/cuốn. Đây là lần đầu tiên có bộ sách giáo dục tài chính xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12.

Bộ sách gồm 3 phần, được sắp xếp khoa học, giá trị về kiến thức, đảm bảo tính liên môn, sư phạm để thích hợp cho cả việc dạy và học ở các cấp học với tiêu chí dễ nhớ - dễ hiểu – dễ tiếp thu – dễ áp dụng và thú vị.

Theo đó, sách từ lớp 1-5 giúp học sinh hiểu đúng về tiền – hình thành nhận thức ban đầu về giá trị đồng tiền, chi tiêu hợp lý, biết tiết kiệm, yêu lao động và sẻ chia.

Sách từ lớp 6-9 có các nội dung về tư duy tài chính – học thông – dụng khéo, giúp trang bị kiến thức cơ bản phong tục, tập quán liên quan đến tiền, tiền kỹ thuật số, nghề nghiệp và thu nhập trong bối cảnh công nghệ sií; hiểu cơ bản về tiết kiệm - chi tiêu – thanh toán và đầu tư.

Sách từ lớp 10-12, Thông minh tài chính – Tự chủ tương lai, giúp học sinh hiểu sâu hơn về kinh tế như các yếu tố kinh tế và mối quan hệ của các yếu tố kinh tế (tỷ giá, tín dụng, lãi suất…), môi trường đầu tư, quản trị tài chính cá nhân…

Bộ sách “Giáo dục tài chính” được thiết kế với hệ thống kiến thức về kinh tế, tài chính khoa học, bao quát kết hợp sử dụng phương pháp tiếp cận giàu tính giáo dục nhân văn. Để cuốn sách gần gũi, dễ tiếp cận với lứa tuổi học sinh, tác giả sử dụng nhiều ca dạo, tục ngữ, thành ngữ, truyện ngắn, câu chuyện đời thường, tích xưa, truyền thống dân tộc và các biểu tượng văn hóa quen thuộc để làm cầu nối đưa kiến thức tài chính đến gần với học sinh.

Các nội dung được thiết kế theo hướng tích hợp giữa kiến thức tài chính – ngân hàng với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục công dân. Nhờ vậy, bộ sách đáp ứng yêu cầu dễ đọc – dễ học – dễ hiểu – dễ áp dụng và là học liệu cần thiết để các nhà trường lựa chọn sử dụng dạy buổi 2 cho học sinh.

Bộ sách "Giáo dục tài chính". (Ảnh: Huyền Thanh)

Chia sẻ tại buổi lễ ra mắt, tác giả Lê Thị Thúy Sen cho biết: “Giáo dục tài chính không chỉ là việc truyền đạt kiến thức khô cứng về tiền bạc, tiết kiệm hay đầu tư, mà còn là hành trình gieo những hạt giống nhân văn – nuôi dưỡng thói quen, ứng xử và tạo nên những đức tính tốt đẹp về tài chính. Vì vậy, mong muốn và phần thưởng lớn nhất với tác giả và đội ngũ cố vấn, cộng sự là Bộ sách được lan tỏa rộng rãi đến các em học sinh để góp phần mang lại những điều tốt đẹp về kiến thức tài chính đến cộng đồng, xã hội”.

"Cuốn sách này không dạy làm giàu, mà giúp các em hiểu về tài chính, biết cách quản lý tài chính để có cuộc sống tốt hơn", tác giả Thúy Sen chia sẻ.

Nhận định về cuốn sách, GS.TS Hoàng Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo sư Nhà nước cho rằng: “Tiền là thứ quen thuộc đối với tất cả mọi người (từ trẻ em cho đến người già), nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về tiền, không ít người vì tiền mà mắc phải lỗi lầm.

Giáo dục tài chính giúp các em có được những kiến thức cơ bản về tiền, biết sử dụng tiền phù hợp, thấy được cơ chế điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước và hiểu được các quan hệ tài chính liên quan đến sử dụng tiền để cân nhắc, lựa chọn phù hợp khi quyết định tham gia”.