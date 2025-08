NXB Giáo dục tăng tốc, đảm bảo sản xuất sách giáo khoa trước năm học mới

"Đặc biệt khi in ấn, công nhân nhà máy in Bộ quốc phòng kiểm tra khắt khe từng khâu, đảm bảo chất lượng, vật tư để đáp ứng gói thầu Bộ Giáo dục giao cho. So với mọi năm thì năm nay nhà máy hoạt động công suất cao hơn, sản lượng nhiều hơn do công việc năm nay nhiều và gấp hơn, vì vậy với số lượng tổng cả nhà máy là 176 công nhân, chúng tôi phải sắp xếp theo ca kéo dài để máy móc không dừng hay chờ việc mới kịp tiến độ, hiện tại tiến độ đã hoàn thành được 98% sản lượng Nhà xuất bản giao cho và kết thúc vào ngày 31/7", ông Tuyến nói.