Nutifood được trao danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TP.HCM 2025

(VTC News) -

Ngày 22/12, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp xanh TP.HCM năm 2025. Đây là giải thưởng do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tổ chức và bình chọn nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Đại diện Nutifood nhận danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TP.HCM 2025.

Để đạt được danh hiệu này, Nutifood đã đáp ứng tất cả các tiêu chí khắt khe của Ban tổ chức, bao gồm việc thực hiện hiệu quả trách nhiệm bảo vệ môi trường, triển khai các sáng kiến chuyển đổi “xanh”, chuyển đổi năng lượng và thúc đẩy tuần hoàn tài nguyên trong sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, công ty còn xây dựng văn hóa doanh nghiệp xanh, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp xanh hội nhập, có năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, công tác xử lý chất thải là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá danh hiệu Doanh nghiệp xanh. Theo đó, Nutifood đã đầu tư và ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc xử lý chất thải.

Trạm nước thải tập trung của nhà máy được thiết kế và thi công bởi các đơn vị uy tín, bảo đảm nước thải sau xử lý đều đạt loại A theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT), không gây tác động đến môi trường.

Song song đó, nhằm giảm thiểu tác động của chất thải nguy hại đến môi trường, Nutifood đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như: phân loại, sắp xếp và lưu trữ chất thải ngay tại nguồn; ký kết hợp đồng với các công ty chuyên nghiệp để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải đúng quy định; đồng thời thực hiện đầy đủ các báo cáo công tác bảo vệ môi trường gửi cơ quan quản lý Nhà nước hàng năm.

Năm 2023, công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép Môi trường và tiến hành vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường với kết quả xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, đội ngũ nhân sự của Nutifood cũng liên tục nghiên cứu các giải pháp tối ưu, cải tiến vận hành thiết bị nhằm tiết kiệm năng lượng, hạn chế phát sinh khí thải, điển hình như, các phương pháp để giảm thiểu khí CO do lò hơi sản sinh.

Hệ thống máy móc hiện đại bên trong nhà máy của Nutifood.

Công ty cũng chú trọng triển khai các giải pháp giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng trong hoạt động thường nhật như: tăng cường tái sử dụng các vật dụng trong văn phòng; áp dụng các sáng kiến, giải pháp nhằm giảm thiểu khí nhà kính như trồng cây xanh, sử dụng năng lượng tái tạo; xây dựng văn phòng làm việc xanh, văn phòng làm việc không giấy tờ; tích cực triển khai các giải pháp giúp giảm thiểu tối đa tiêu thụ năng lượng và phát thải như theo dõi tiêu thụ điện năng hàng tháng chặt chẽ, sử dụng hệ thống điều khiển các thiết bị điện, nước thông minh; định kỳ làm vệ sinh các giàn trao đổi nhiệt;…

Trong lĩnh vực bao bì, Nutifood từng bước chuyển sang sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, có khả năng tái chế, điển hình như hộp giấy Combiloc, Tetra Pak. Đồng thời, công ty cũng không ngừng nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm xanh vừa tốt cho sức khỏe con người, vừa giảm thiểu tác động đến môi trường.

Cùng với đó, Nutifood đã đầu tư hệ thống dây chuyền và thiết bị sản xuất hiện đại, nhập khẩu từ các quốc gia có nền khoa học - công nghệ phát triển như Thụy Điển, Đức, Ý, Nhật Bản. Việc áp dụng hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại và ứng dụng công nghệ “không khói” giúp Nutifood hạn chế tối đa phát thải ra môi trường, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn trong quản lý chất lượng và môi trường, Nutifood đã đạt được nhiều chứng nhận quốc gia và quốc tế uy tín: Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của Bộ Y tế, ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, FSSC 22000, FDA, GMP, VIETGAP; GLOBALGAP, ORGANIC; 5S, HACCP…

Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp sản phẩm của Nutifood không chỉ chinh phục khách hàng trong nước mà còn được xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có các thị trường “khó tính” như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, các quốc gia Trung Đông,…

Tại buổi lễ tôn vinh, ông Lê Nguyên Hòa - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nutifood - đã đại diện doanh nghiệp đón nhận giấy chứng nhận và chia sẻ: “Danh hiệu này một lần nữa khẳng định những nỗ lực nhất quán của Nutifood trong việc theo đuổi chiến lược phát triển xanh, bảo vệ môi trường và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với định hướng này để Nutifood không chỉ là doanh nghiệp thực phẩm dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam mà còn là đơn vị tiên phong thúc đẩy kinh tế xanh, hướng đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế."